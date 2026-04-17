Экс-главу воронежской дирекции единого заказчика капстроительства оставили в СИЗО

Воронежский областной суд оставил без изменения решение Советского райсуда, продлившего срок нахождения под стражей бывшего руководителя «Дирекции единого заказчика капитального строительства» Александра Кима, обвиняемого в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе облсуда, апелляционная жалоба его защиты оставлена без удовлетворения.

Александр Ким во время одного из судебных заседаний

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Александр Ким во время одного из судебных заседаний

Господин Ким находится под стражей с лета прошлого года. Его задержали вместе с на тот момент руководителем управления строительной политики Евгением Шишкиным. По версии регионального УМВД, при возведении амфитеатра на Адмиралтейской площади использовался метод монолитного строительства на месте, что не соответствовало условиям контракта. Реальная стоимость работ составила 7,4 млн руб., тогда как контракт предусматривал 44,6 млн руб. Сумма похищенных средств, по версии следствия, составила 37,6 млн руб. Осуществлявший строительный контроль директор муниципального казенного учреждения, как считает обвинение, знал о нарушениях, но не принял мер к их устранению. Александр Ким вину не признает.

В феврале этого года Советский райсуд Воронежа по ходатайству МВД смягчил меру пресечения для Евгения Шишкина, отпустив его под запрет определенных действий. Господину Киму продлили арест в СИЗО до 28 мая. Также под стражей находится гендиректор и владелец компаний ООО «База» и «Дар-стандарт» Алексей Алексеенко, который также обвиняется в мошенничестве при возведении амфитеатра.

Сергей Толмачев