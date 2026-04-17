Бизнесмен из Нижневартовска Александр Петерман заявился на праймериз в думу ХМАО

Президент корпорации «Славтэк» Александр Петерман подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в думу Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Как сообщили в пресс-службе партии, бизнесмен планирует избраться в окружной парламент от нового Нижневартовского одномандатного округа №20, который был включен в обновленную схему избирательных округов в декабре 2025 года. «Я человек с активной жизненной позицией, и всегда занимался политикой. Был какой-то перерыв, а сейчас я понимаю, что, наверное, необходимы такие люди, как я, чтобы участвовать в политике»,— сказал господин Петерман.

Фото: Пресс-служба «Единой России»

Александр Петерман избирался в думу Нижневартовска с 1996 года, в 2011-м вновь баллотировался в представительный орган города и в 2016-м в Госдуму, однако уступил мандаты конкурентам. Политик возглавляет «Славтэк» с 1992 года. В корпорацию входят более 30 предприятий в отраслях строительства, транспорта, экологии, торговли, ресторанном и гостиничном бизнесе, сфере услуг и развлечений, средствах массовой информации.

На выборах депутатов Госдумы в 2016 году политик указал в сведениях о доходах, что владеет тремя земельными участками (площадью от 0,9 тыс. до 5,8 тыс. кв. м в ХМАО), гостевым домом (1,2 тыс. кв. м), кафе-баром (607,8 кв. м), двумя нежилыми зданиями (от 1,3 тыс. до 2,6 тыс. кв. м), нежилым помещением (399,2 кв. м), домом охраны (60,3 кв. м), офисом (846,9 кв. м), снегоходом, катером Boulton, лодкой «Квиксильвер», автомобилем Hummer и 22 счетами с 440,5 млн руб.

Выборы в думу ХМАО VIII созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 20 депутата изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 20 — по одномандатным округам. Сегодня интересы «Единой России» в окружном парламенте представляют 27 депутата, КПРФ — четыре, ЛДПР — три, «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РППСС) — по одному.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев