Число депутатов думы ХМАО увеличили до 40

Число депутатов в составе думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО—Югры) увеличили с 38 до 40. Такое решение региональный парламент одобрил на очередном заседании.

Количество депутатов, которых избирают по одномандатным округам, и количество депутатов, избираемых по единому округу, увеличивается с 19 до 20. Изменения вступят в силу 1 февраля 2026 года и будут казаться восьмого думского созыва.

Закон внесли совместно все действующие думские фракции: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Как сообщили в пресс-службе думы, по данным избирательной комиссии на 1 июля 2025 года, на территории округа проживают 1,169 млн избирателей.

Выборы восьмого созыва думы ХМАО пройдут в сентябре 2026 года. Голосование на выборах в думу проходит с использованием смешанной избирательной системы. Теперь 20 депутатов будут избраны по одномандатным округам, еще двадцать — по партийным спискам в едином округе.

Анна Капустина