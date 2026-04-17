В Москве арестовали куратора по делу о разбое и убийстве предпринимательницы

Тушинский районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 14 мая) Никиту Коржукова, которого считают куратором ограбления на Строгинском бульваре в Москве, во время которого убили предпринимательницу. Его обвинили в разбое, сообщили в столичном главке СКР.

19-летнего куратора задержали накануне в Санкт-Петербурге. Следствие считает, что он по поручению организаторов нашел курьеров, забравших похищенное из квартиры имущество.

Ограбление на Строгинском бульваре произошло 13 марта. Главным обвиняемым по делу проходит футболист клуба «Урал-2» Даниил Секач. Согласно фабуле, он проник в квартиру предпринимательницы, где находилась 16-летняя дочь хозяйки. Когда женщина вернулась домой, он потребовал от нее пароль от сейфа, а потом избил и зарезал. Позже правоохранители задержали пятерых курьеров.

Никита Черненко