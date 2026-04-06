Суд арестовал нового фигуранта дела об убийстве предпринимательницы в Москве

Тушинский районный суд Москвы арестовал до 14 мая 2026 года Эльдара Аушева. Он проходит обвиняемым по делу об убийстве и разбойном нападении на предпринимательницу на Строгинском бульваре в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе судов столицы.

О задержании шестого фигуранта стало известно в ночь на 5 апреля. По версии следствия, молодой человек работал «курьером» и передал часть имущества, похищенного из квартиры предпринимательницы. На допросе он заявил, что отдал вещи в одном из торговых центров на территории ТиНАО.

Убийство на Строгинском бульваре произошло 13 марта. Главным обвиняемым стал 20-летний футболист Даниил Секач. По версии следствия, он проник в квартиру, когда хозяйки не было дома, а когда она вернулась — избил ее и зарезал. Позже правоохранители задержали еще четырех курьеров, трех из них отправили в СИЗО, последнего — под домашний арест. Следствие считает, что все они действовали под влиянием мошенников.

Подробности — в материале «Ъ» «Футболиста удалили на два месяца».

