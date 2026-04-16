СКР: задержан куратор из дела об убийстве женщины на Строгинском бульваре

Задержан куратор разбойного нападения в Москве, в результате которого в квартире на Строгинском бульваре была убита предпринимательница. Подозреваемого задержали в Санкт-Петербурге, сообщил Следственный комитет России (СКР) в Telegram-канале.

Задержанный — один из предполагаемых кураторов курьеров, которые участвовали в преступлении. Ему 19 лет. Согласно данным следствия, он по поручению организаторов нашел курьеров и координировал передачу имущества, похищенного из квартиры. В ближайшее время подозреваемого доставят к следователю.

13 марта футболист клуба «Урал-2» Даниил Секач, согласно информации СКР, проник в квартиру на Строгинском бульваре, где находилась 16-летняя дочь хозяйки. Девочке позвонили мошенники и убедили ее впустить футболиста, представившись сотрудниками силовых структур. Когда хозяйка квартиры вернулась домой, он потребовал у нее назвать пароль от сейфа, а потом избил ее и зарезал. Деньги и драгоценности он выкинул в окно. Девочку футболист удерживал в квартире до следующего дня. Следователи считают, что над несовершеннолетней совершили сексуализированное насилие. Среди задержанных по подозрению в соучастии — 22-летняя москвичка и 17-летний студент колледжа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Футболиста удалили на два месяца».