В Госдуму внесли проект о семилетнем сроке за незаконный оборот криптовалюты

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий лишение свободы на срок от четырех до семи лет за незаконный оборот цифровой валюты. Документ размещен на сайте парламента.

За нарушение закона предлагается установить штраф до 300 тыс. руб., или принудительные работы на срок до четырех лет, или лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до 80 тыс. руб.

В случае причинения особо крупного ущерба — принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн руб. Крупным ущербом или доходом предлагается считать суммы от 3,5 млн руб. Особо крупным ущербом или доходом — более 13,5 млн руб.

Нарушением закона будет считаться предоставление услуг по обмену цифровых валют без лицензии Банка России.

