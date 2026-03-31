Криптовалютный рынок равняют по фондовому

Правительство одобрило пакет законопроектов о регулировании цифровых валют. Криптовалютное законодательство во многом ориентируется на нормы и практики фондового рынка. Уже летом могут появиться цифровые депозитарии, а сделки должны будут проходить через брокеров и биржи. Однако эксперты отмечают, что такой подход несет риски: цифровые депозитарии могут стать мишенью санкций, а сам подход грозит ростом издержек и потерей скорости операций. В результате основной объем торговли криптовалютой может остаться на зарубежных биржах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Опубликованные Минфином вечером 30 марта основные тезисы одобренного правительством пакета законопроектов, регулирующих правила обращения цифровых валют, показывают, что российские власти выбрали жесткую модель регулирования крипторынка. Причем в значительной степени она заимствует практики рынка фондового. Центральным документом является проект закона «О цифровой валюте и цифровых правах», который содержит отсылки к действующим законам «О рынке ценных бумаг», «Об организованных торгах», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О клиринге и клиринговой деятельности», «О национальной платежной системе» и т. д.

Минфин отмечает, что покупка криптовалюты, а также ее вывод в фиатные деньги (рубли, доллары, евро и т. д.) будут возможны только через криптообменники. При этом торги будут проходить на биржах и во внебиржевых торговых системах (Over-the-Counter, OTC) через брокеров или управляющие компании. Любые сделки с цифровой валютой без регулируемых посредников будут запрещены. Храниться криптовалюта будет в цифровых депозитариях — новых профучастниках финансового рынка.

Несмотря на то, что резиденты смогут приобретать цифровые валюты за рубежом, оплачивая их с иностранных счетов, и переводить валюту за рубеж, купленную через российских посредников, расплачиваться криптовалютой внутри страны будет запрещено.

Как указывают эксперты, главными бенефициарами перевода торгов в легальное поле станут действующие участники фондового рынка. По мнению директора по коммуникациям криптовалютной биржи EXMO.me Михаила Смирнова, в этих условиях роль Московской биржи может стать якорной — как «центра стандартизации риск-менеджмента и клиринга». В феврале этого года председатель набсовета биржи Сергей Швецов заявлял, что главная задача площадки — создать достаточный пул ликвидности для российских инвесторов. По его оценке, российские граждане оставляют в серой зоне около $15 млрд, поэтому биржа «за этот пирог хочет побороться». На бирже отметили, что уже работают «над решениями для обслуживания рынка криптовалют». При этом объем торгов производными на криптоактивы на ней за десять месяцев составил 537 млрд руб. (о начале торгов см. “Ъ” от 5 июня 2025 года).

Сергей Швецов, глава наблюдательного совета Московской биржи, 15 февраля: «$15 млрд — это то, что наши граждане, наши компании оставляют в серой национальной инфраструктуре и в офшорной инфраструктуре. И… Московская биржа за этот пирог хочет побороться».

В настоящее время в мировой практике комиссии криптобирж измеряются в десятых долях процента. «Вокруг этих цифр будут формироваться и комиссии на российских площадках»,— считает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. По мнению основателя оператора майнинговой инфраструктуры NGE Farm Дмитрия Зуева, OTC также сохранят свою роль в рыночной структуре «из-за возможности проводить сделки на индивидуальных условиях или вовсе без комиссий».

Важным нововведением станет создание цифровых депозитариев, в чьи задачи будет входить ведение учета прав на цифровую валюту по аналогии с тем, как обычные депозитарии учитывают права на ценные бумаги. Однако, как указывает руководитель отдела развития блокчейн-технологий «Т-Инвестиций» Александр Кретов, «в мировой практике хранение активов для розничных клиентов, как правило, совмещено с криптобиржей: она практически не зарабатывает на кастодиальных услугах, а основной доход получает за счет комиссий с торгового оборота».

Предлагаемая централизация хранения криптовалют в условиях внешних санкций «создает высокий риск разметки, то есть отслеживания адресов, ассоциируемых с российскими цифровыми депозитариями, а значит, и угрозу последующей их блокировки», полагает руководитель практики «Цифровая экономика» GMT Legal Денис Поляков. Системы защиты «будут выстраиваться с учетом рисков разметки адресов-идентификаторов и попыток блокировок операций со стороны зарубежных систем», уверен председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Эксперты указывают и на потенциальные сложности в привлечении инвесторов в новый сегмент.

По словам Дмитрия Зуева, попытка переноса традиционной банковско-брокерской модели на крипторынок «приводит лишь к росту трансакционных издержек и увеличению времени проведения операций».

Кроме того, сдерживающими факторами будут необходимость прохождения тестирования для неквалифицированных инвесторов, а также лимиты на покупку в 300 тыс. руб. в год через одного посредника, считает директор Ассоциации промышленного майнинга Иван Мелихов. По мнению господина Кретова, российский рынок, вероятнее всего, будет использоваться для разовых покупок криптовалюты, в том числе для последующего перевода на иностранные биржи, «где и продолжит концентрироваться торговля».

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев заявлял, что законопроект будет внесен в Госдуму до 5 апреля. По мнению Анатолия Аксакова, он может быть принят в окончательном чтении в весеннюю сессию, с учетом того, что в текущей редакции его положения начнут вступать в силу с 1 июля 2026 года.

Андрей Ковалев