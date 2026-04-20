Превышение скорости

Этой весной рынок легковых автомобилей показал заметное оживление. В ожидании расширения действия утильсбора на иномарки, ввозимые через ЕАЭС, и ряда других факторов продажи за первый весенний месяц существенно увеличились. В лидерах по-прежнему Lada, хотя постепенно ее продажи снижаются. Как будет развиваться авторынок в этом году и какие бренды сегодня наиболее популярны, выяснял «Ъ-Review».

Весеннее оживление

За первый весенний месяц этого года в России было продано 104,28 тыс. новых легковых машин, что на 30,6% больше, чем в марте 2025-го, сообщило агентство «Автостат». Таким образом, российский авторынок впервые за последние три месяца преодолел отметку в 100 тыс. единиц. В январе и феврале продажи были на уровне 80 тыс. штук.

Всплеск продаж обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это эффект низкой базы прошлого года, когда результаты марта были крайне слабыми. С другой стороны, сработал сезонный фактор — после зимы рынок традиционно оживает. «При этом говорить об устойчивом тренде роста пока рано. Дальнейшая динамика будет зависеть от доступности финансирования, цен и общей экономической ситуации»,— считает исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Баринов.

Также на оживление спроса повлияли новости о планируемом изменении в порядке расчета утильсбора для автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС, уточняет руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев. Напомним, новые правила расчета в отношении таких машин Минпромторг планировал ввести с 1 апреля. Проект направлен на устранение различных схем занижения таможенной стоимости ввозимого в РФ транспорта. Внедрение новых мер расчета пока отложили на неопределенный срок, но негативные ожидания на рынке сохраняются.

«Новые правила ужесточения утильсбора создавали давление на рынок, вынуждая россиян делать импульсивные покупки. Принятие этого чрезвычайно болезненного как для россиян, так и для стран ЕАЭС закона пока отложили. Дальнейшие действия регулятора будут зависеть от большой политики — о чем смогут договориться на высшем уровне»,— говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Еще одна причина роста покупок автомобилей сейчас — снижение ставок по депозитам, что мотивирует население больше тратить, чем сберегать.

«Высвободившиеся средства с депозитов люди чаще всего тратят на жилье и автомобиль. Выездной дорогой туризм тоже мог бы стать одним из направлений вложения средств, но он сейчас связан с геополитическими сложностями»,— отмечает господин Шапарин.

Из позитивных факторов роста спроса можно отметить улучшение условий автокредитования, что повлияло на увеличение выдач займов для покупки машины в марте. По данным агентства Frank RG, средняя ставка по автокредитам на 1 апреля составила 14,4% годовых (–4,05% год к году). В частности, на новые автокредиты выдавали займы по ставке 10,3% годовых (–3,33% год к году), на машины с пробегом ставка была выше — 21% годовых (–5,44%). По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте было выдано 86,9 тыс. автокредитов, что на 10,4% больше, чем в марте 2025 года, и на 36% больше, чем в феврале 2026-го. Однако в сравнении с первым кварталом прошлого года количество выданных автокредитов пока отстает. Сказался эффект низкой базы января—февраля 2026 года. Количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в первом квартале 2026 года составило 206,7 тыс., что на 1,1% меньше аналогичного периода 2025 года.

«Несмотря на некоторое оживление в марте, в целом выдача автокредитов в 2026 году продолжает оставаться на довольно низком уровне,— отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.— Банки повышают требования к качеству кредитных историй граждан, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения».

В начале апреля бурный рост продаж не продолжился, впрочем, эксперты считают этот отскок временным явлением.

Всего с 6 по 12 апреля 2026 года на учет было поставлено 24,88 тыс. новых легковых машин. Это на 20% меньше, чем неделей ранее (с 30 марта по 5 апреля), сообщает «Автостат». Эксперты агентства считают, что статистический рекорд прошлой недели был связан с закрытием дилерами первого квартала. В такой период продажи всегда растут. Тем не менее даже это небольшое снижение показывает по сравнению с аналогичным периодом прошлого года положительную динамику (+28%). В целом результаты апреля ждут на уровне чуть выше мартовских.

Иномарка как мечта

Выбор брендов и моделей сегодня ограничен высокой стоимостью авто, сложившейся на фоне общего подорожания и повышения утильсбора. В исследовании аналитиков группы компаний Б1 «Приобретение и эксплуатация автомобилей: ожидания покупателей», опубликованном в марте этого года (сам опрос проводили в октябре 2025-го), отмечается, что цена является для россиян ключевым критерием при выборе автомобиля. На втором месте — расход топлива, затем — безопасность. На сегодняшний день новые отечественные автомобили остаются более доступными для приобретения. По итогам марта средняя стоимость автомобиля российского производства выросла на 28% в годовом выражении — до 2,04 млн руб., подсчитали аналитики «Авто.ру Бизнес». Для китайских машин, которые на втором месте по продажам сегодня, показатель вырос почти на 6% — до 3,95 млн руб.

По данным исследования Б1, большинство опрошенных респондентов (12%) в качестве основного авто имеют марки отечественного бренда Lada. Однако, говоря о планах покупки следующей машины, опрошенные назвали Toyota (20%), также 45% российских участников исследования указали хотя бы одну китайскую марку в списке рассматриваемых для приобретения (+9% к 2024 году). Lada в плане покупки нового автомобиля опустилась на четвертое место (15%). При этом уже в 2025 году с 64% до 68% выросло число желающих среди респондентов приобрести именно новый автомобиль. Аналитики отмечают, что речь идет не о планах в краткосрочной перспективе, горизонт планирования охватывает несколько следующих лет. Но эта тенденция может служить показателем того, каким будет рынок в перспективе двух-трех лет.

«Рост интереса к покупке нового автомобиля соответствует экспертным ожиданиям и прогнозам по среднесрочному восстановлению авторынка и росту объемов продаж»,— пояснили в компании.

Похожие тенденции по наличию определенных брендов у россиян сегодня демонстрирует и официальная статистика продаж авторынка. «По итогам марта в топ-5 популярных марок вошли бренды Lada, Haval, Tenet, Geely и Belgее. В модельном зачете в тройке лидеров — Lada Granta, Haval Jolion и Tenet T7»,— рассказал Александр Корнев.

«Lada по-прежнему остается лидером рынка, но снижение продаж связано с общей рыночной ситуацией. Спрос становится более чувствительным к цене и кредитным условиям, усиливается конкуренция, в том числе со стороны китайских брендов. При этом у Lada сохраняется ключевое преимущество — доступность и понятная стоимость владения (в случае покупки отечественного авто меньше проблем с приобретением запчастей и есть понимание по их цене и срокам доставки.— “Ъ-Review”)»,— считает Олег Баринов.

«В 2021 году у людей был выбор, и доля китайских автомобилей среди всех проданных легковушек составляла 6,8%. В 2024 году она поднялась до 60–65%. По 2025–2026 годам нам бодро говорят, что доля авто из Поднебесной падает и растет доля российских авто. Но нужно понимать, что наши новые бренды, по сути, все равно китайские (используются в производстве зарубежные технологии, компоненты). Так что доля “китайцев” по-прежнему высока на российском авторынке»,— комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Однако сегодня конкуренцию отечественному автопрому составляют не только китайские бренды. За первый квартал 2026 года на российском рынке резко выросли продажи и, соответственно, доля авто брендов других стран.

Так, по итогам первого квартала в России продали в 3,5 раза больше «японцев», чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Автостат.

Первое место по росту продаж заняла Toyota (продажи выросли в 2,1 раза, до 6914 штук), за ней практически сразу идет Mazda (6802 единицы), замыкает тройку лидеров японских брендов Honda (1564 штуки). Увеличились продажи машин немецких брендов, лидером остается BMW.

«По сути, мы сейчас видим вторую волну всплеска продаж этих брендов, связанную с изменениями утильсбора. Первая волна была осенью, в преддверии 1 декабря, когда ввели повышенный утильсбор на авто свыше 160 л. с. Сейчас причина примерно та же. Снова новости об изменениях расчета утильсбора спровоцировали бурный рост продаж зарубежных брендов не из Китая. Люди пытались купить и ввезти новые машины через ЕАЭС по льготной ставке до введения новых мер. Можно предположить, что иномарки типа Mazda, Toyota и BMW будут и дальше активно везти, пока есть такая возможность»,— считает Максим Кадаков.

В то же время на российском авторынке растет и доля авто премиум-класса, отмечают эксперты. По данным «Автостата», за первый квартал 2026 года в России были реализованы 153 новые машины сегмента luxury, что на 33% больше аналогичного периода прошлого года. При этом аналитики отмечают, что сегодня эти бренды официально в РФ не представлены, их продукция доступна россиянам только по параллельному импорту.

«Рост люксового сегмента в первом квартале текущего года кажется значительным на фоне результатов 2025 года. Тогда из-за значительного повышения утильсбора произошла просадка спроса. Для сравнения, в четвертом квартале прошлого года на учет встали 46 Lamborghini Urus и 42 Rolls-Royce Cullinan, что в целом на уровне начала 2026 года»,— пояснил коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин.

По данным «Авто.ру», средняя цена нового люксового автомобиля от пика в 66 млн руб. в январе 2025 года к марту 2026 года опустилась до минимума за последние два года — 52,3 млн руб.

Такая динамика обусловлена как пересмотром цен на конкретные модели, так и изменением структуры предложения в целом. При этом цены на ключевые модели, составляющие основной объем этого класса, остались прежними.

«В силу своего небольшого объема изменения в люкс-сегменте новых автомобилей, как правило, незначительные. Уровень спроса достаточно стабильный, и объем продаж, скорее всего, останется на уровне прошлого года с небольшой корректировкой в сторону роста»,— говорит господин Шкурыгин.

На чем поедет авторынок

Прогноз дальнейшей динамики рынка сейчас давать очень сложно, признают эксперты. «Сейчас авторынок очень турбулентный, постоянно все меняется. Идет замена российских брендов китайскими, меняются правила утильсбора, курс скачет. Думаю, что этот год суммарно будет очень непростым по продажам и вряд ли окажется удачливее 2025 года. Первый квартал не показатель, нужно будет смотреть дальше, что будет. Пока я предполагаю, что примерно выйдем на 1,3 млн проданных новых автомобилей за год»,— считает Максим Кадаков.

«У нас все еще недостаточный уровень автомобилизации, поэтому продажи все равно будут. Чем старше наш парк, тем больше необходимость в его обновлении. На сегодняшний день средний возраст автопарка легковых автомобилей — более 15 лет. Но какими темпами будет идти обновление, зависит от многих факторов»,— согласен Антон Шапарин.

Важными факторами развития рынка станут стоимость заемного финансирования, на которое повлияет ключевая ставка, и существующие программы субсидирования автокредитования, прокомментировали аналитики Б1. Пока что доля россиян, которые могут и планируют приобрести автомобиль за собственные средства, остается невысокой.

«В нашем исследовании доля респондентов, собирающихся купить автомобиль за собственные средства, составляет 28%. Это соответствует трендам рынка. Как исторически, так и на протяжении большей части 2025 года доля новых автомобилей, приобретаемых в кредит, составляла 57–62%; доля подержанных автомобилей была еще ниже — около 8% на фоне значительно более высоких ставок кредитования, чем сейчас»,— уточнили эксперты Б1.

Что касается брендовых позиций продаж, то в ближайшее время Lada, скорее всего, останется в лидерах в России, считают эксперты. «В этом году интерес сохранится к массовым сегментам, прежде всего к компактным кроссоверам и моделям с оптимальным соотношением цены и оснащения. Обновление модельного ряда и анонсы новинок, о чем заявил АвтоВАЗ в январе этого года, безусловно, поддерживают интерес к бренду. Для Lada это важный фактор, и отечественный бренд остается системно значимым игроком на рынке. В дальнейшем динамика будет зависеть от способности удерживать баланс между ценой и качеством для потребителя»,— считает Олег Баринов.

Китайские бренды также будут повышать активность в продажах. Компании из Поднебесной покупают производственные мощности известных брендов в других странах, в России растет локализация китайских моделей. Иномарки в целом (не только китайских брендов) продолжат покупать, продажи будут расти.

«Люди уже постоянно живут в ожидании, что эту возможность закроют совсем. Либо утильсбор повысят для всех иномарок, не только с высокой мощностью, либо запретят правый руль (чисто гипотетически), либо что-то еще»,— говорит Максим Кадаков. Пока таких запретов и ограничений нет, многие автомобилисты будут стараться успеть заскочить в зарубежные авто, насколько им позволят финансовые возможности.

Юлия Житникова