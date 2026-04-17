Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за решение открыть Ормузский пролив. Иранский МИД объявил о разблокировке морского пути на время перемирия в Ливане.

«Иран только что объявил, что иранский пролив полностью открыт и готов для прохождения (судов.— “Ъ”) в полной мере. Спасибо»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уточнил, что пролив открыт для всех коммерческих судов. После объявления цена на нефть марки Brent упала на 9%, до $90 за баррель.

Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу в ночь на 17 апреля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на юге Ливана 3 марта. Израильская сторона обвинила действующее там движение «Хезболла» в поддержке Ирана.