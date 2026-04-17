Нефть обвалилась на 10% после открытия Ормузского пролива

Цена на нефть марки Brent с поставкой в июне падала на 11,4% — до $88,02 за баррель, следует из данных Лондонской биржи (данные на 16:12 мск). Позднее падение замедлилось, а стоимость барреля скорректировалась до $89,45 (-10%).

Это реакция на заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, согласно которому иранская сторона снимает блокаду Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Проход по коридору будет свободным на время действия перемирия в Ливане.

Президент США Дональд Трамп вскоре слов министра выразил благодарность иранским властям. «Иран только что объявил, что пролив Ирана полностью открыт и готов к проходу судов в полной мере. Спасибо»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

