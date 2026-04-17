В Ереване задержали 17 сторонников Самвела Карапетяна

У здания Антикоррупционного суда в Ереване, где проходит заседание по делу лидера партии «Сильная Армения» и главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, задержали 17 человек по административной статье о неподчинении требованиям полиции. Об этом изданию «Sputnik Армения» сообщили в МВД страны.

Как передает издание, у здания суда собрались многочисленные сторонники господина Карапетяна, туда же направили полицейских. Затем ситуация обострилась, и началась потасовка. Полицейские начали задерживать людей.

16 апреля в Армении задержали 14 членов «Сильной Армении» по подозрению в даче и получении взяток на выборах. По аналогичному обвинению 14 апреля арестовали еще двух представительниц партии. Сегодня суд заключил под домашний арест шестерых задержанных членов офиса партии. Пресс-секретарь «Сильной Армении» Марианна Каграманян считает, что таким образом власти пытаются создать основания для отказа в регистрации партии для участия в июньских парламентских выборах.

Первое судебное заседание в отношении Самвела Карапетяна состоялось 15 апреля. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, хищении имущества в особо крупных размерах, а также публичных призывах к захвату власти. Бизнесмена задержали 18 июня 2025 года после того, как он выступил в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ), представителей которой критикует премьер-министр Армении Никол Пашинян.