Суд перевел под домашний арест шесть задержанных членов партии «Сильная Армения»

Суд заключил под домашний арест шестерых из семи задержанных членов Арташатского офиса партии «Сильная Армения», которую возглавляет глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян. Еще одного задержанного отпустили. Об этом сообщила член партии, правозащитница Гоар Мелоян.

«Семи подвергнутым приводу членам партии предъявлены обвинения. По шести из семи ходатайств в качестве меры пресечения назначен домашний арест, в отношении одного человека ходатайство было отклонено. Наш сторонник находится на свободе»,— сообщила госпожа Мелоян (цитата по АМИ).

16 апреля в Армении задержали 14 членов «Сильной Армении» по обвинению в даче и получении взяток на выборах. По аналогичному обвинению 14 апреля арестовали еще двух представительниц партии — Гоар Гумашян и Вержине Степанян. Пресс-секретарь партии Марианна Каграманян уверена, что таким образом действующие власти Армении пытаются создать основания для отказа в регистрации «Сильной Армении» для участия в июньских парламентских выборах.