Специалисты обнаружили критическую уязвимость в большинстве смартфонов

Большинство смартфонов, включая устройства от Samsung, Xiaomi, Nokia и Honor, можно разблокировать с помощью распечатанной фотографии владельца. Как показала проверка, проведенная организацией защиты прав потребителей Which?, защищены от такого несанкционированного доступа только iPhone, последние модели Google Pixel и несколько дорогих моделей на Android.

Специалисты Which?, которая специализируется на исследованиях и тестировании потребительской продукции, в течение трех с половиной лет проверяли разные модели смартфонов с функцией разблокировки по лицу владельца. Всего было проверено 208 смартфонов разных брендов. Из них 133 смартфона удалось разблокировать с помощью распечатанной фотографии владельца. Незащищенными оказались 64% моделей смартфонов.

Как указывают эксперты, большинство «уязвимых моделей» работают на Android. Речь идет о бюджетных или чуть более дорогих моделях, в которых используется стандартная система распознавания лиц 2D. Однако среди исследованных моделей были и дорогие смартфоны, например, Samsung Galaxy S25 стоимостью 800 фунтов стерглингов, Oppo Find X9 Pro (1099 фунтов) и Motorola Razr 50 Ultra (999 фунтов).

Наибольшее число легко вскрываемых по этой схеме моделей было выявлено в 2024 году, а в 2025 году ситуация несколько улучшилась. Например, вышедшая в прошлом году линейка Samsung Galaxy S26 уже не поддается такой уловке, указывают исследователи.

