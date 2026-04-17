Депутаты заявили об остановке работы межфракционной группы «За Екатеринбург!»

Межфракционное объединение «За Екатеринбург!» в гордуме Екатеринбурга, созданное депутатами от КПРФ, «Справедливой России» и «Новых людей» для представления консолидированной позиции по важным вопросам для города, фактически прекратило свою работу. Как рассказали «Ъ-Урал» представители парламентской оппозиции, в ходе обсуждений они столкнулись с большим числом противоречий.

По словам руководителя фракции КПРФ Виктории Ивачевой, работу объединения осложнили «значимые отличия партий друг от друга». «Есть положение, которое сделано с акцентом на каждую личность, на каждого представителя партии. Если по конкретному вопросу мы не сходились, то его в повестку не вносили»,— рассказала она «Ъ-Урал». Коммунист добавила, что верит в перспективу объединения.

Депутат от «Новых людей» Сергей Козлов заявил, что участники объединения отказали в поддержке всех предлагаемых им инициатив. «Слишком много противоречий, я не вижу смысла в этой группе, она не рабочая. Я за нее неоднократно получал, а результатов никаких не увидел. Я выступал за обновление Харитоновского парка, а когда понял, что им ничего не надо, занялся темой сам»,— добавил он, подчеркнув, что уже направил заявление о выходе из объединения.

Депутат от «Справедливой России» Денис Хаванцев в разговоре с «Ъ-Урал» заверил, что объединение является «рабочим инструментом», к которому депутаты «вернутся при необходимости». «Если возникает необходимость вернуться к совместной работе в рамках тех задач и целей, которые изначально ставила перед собой группа, я всегда готов собраться, обсудить вопросы и реализовывать общие проекты и инициативы»,— заверил справоросс.

Депутат от «Яблока» Константин Киселев, который стал идеологом объединения, воздержался от комментария «Ъ-Урал» об итогах деятельности группы. Господин Киселев в 2024 году заверил, что вступит в нее «с уже готовыми предложениями и заявлениями» в ближайшее время. За два года существования объединения депутат так и не стал его членом. «Я не в объединении, в нем не состою. Я не могу говорить о коллегах, оценивать их работу, это будет не этично»,— пояснил он корреспонденту «Ъ-Урал».

Один из участников объединения, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что создание группы в марте 2024 года вызвало возмущения в правительстве Свердловской области. «После анонса начали дергать всех. По итогу группу создать разрешили, только без Константина Киселева»,— добавил собеседник.

Депутаты от оппозиционных парламентских партий заявили о создании межфракционной группы «За Екатеринбург!» спустя пять месяцев после выборов в думу города. По итогам голосования в сентябре 2023 года большую часть мандатов (27) взяли кандидаты от «Единой России», остальные партии получили всего восемь мест: ЛДПР — три, КПРФ — два, «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Яблоко» — по одному. В марте 2024 года представители оппозиции сообщили, что создали межфракционное объединение для усиления их партий в гордуме. Среди участников группы были названы депутаты Виктория Ивачева, Виктор Сомиков (оба от КПРФ), Денис Хаванцев («Справедливая Россия»), Сергей Козлов («Новые люди») и Константин Киселев («Яблоко»), однако позже господа Сомиков и Киселев отказались от вступления в нее. Представители от ЛДПР отмечали, что не получали приглашение в объединение.

Василий Алексеев, Анна Капустина