Удаление футболиста «Зенита» Педро в матче с «Краснодаром» признали ошибочным

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение, что главный арбитр Сергей Карасев ошибочно удалил с поля вингера петербургского «Зенита» Педро в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Встреча прошла 12 апреля в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. На 78-й минуте матча Педро получил прямую красную карточку после столкновения с капитаном «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. «Зенит» обжаловал решение Сергея Карасева.

«Игрок ''Зенита'' Педро действовал в опасной манере, выставив шипы вперед, однако в его действиях отсутствовала высокая интенсивность. <...> Комиссия оценивает данную ситуацию как штрафной удар и желтую карточку за безрассудные действия со стороны Педро»,— сказано в заключении ЭСК РФС.

«Краснодар» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Зенит», набравший 52 балла, занимает второе место.

Таисия Орлова