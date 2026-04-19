Ритуальная раздробленность

В начале 2026 года новых компаний в сфере ритуальных услуг стало больше на треть. С одной стороны, рынок обеляется и выходит из тени на фоне проверок надзорных органов. С другой — предприниматели из-за ужесточения налогового законодательства дробят бизнес, чтобы не платить НДC, признают участники рынка: порог по выручке, освобождающей компанию от уплаты налога, с этого года снижен с 60 млн до 20 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В январе—марте 2026 года число регистраций нового бизнеса в сфере ритуальных услуг и организации похорон выросло на 37,5% год к году, до 524, подсчитали в Rusprofile по запросу “Ъ”. Схожую динамику приводят в «Контур.Фокус», по чьим данным показатель вырос на 20,8% год к году, до 500 компаний.

Число ликвидированных компаний выросло менее заметно — на 20%, до 288, указывают аналитики компании.

Там уточняют, что общее число задействованных в этом бизнесе компаний в конце марта 2026 года составило 11,3 тыс., что на 5,7% больше год к году. При этом 78% организаций, предоставляющих ритуальные услуги, работают со статусом ИП.

Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева считает, что рынок реально обеляется на фоне проверок надзорных органов.

Это связано с активной работой государства по обелению теневого рынка оказания услуг и желанием навести в нем порядок, в том числе для повышения сбора налогов, соглашается директор Института исследования проблем социальной политики Антон Орлов.

Многие самозанятые и микропредприятия, работавшие в серую, сейчас активно регистрируются официально, чтобы получить статус юрлица или ИП и легально пользоваться льготами по НДС для ритуальных услуг, добавляет партнер практики «Операционная эффективность» компании Strategy Partners Денис Тверской.

Глава похоронного бюро «Журавли» Илья Болтунов считает, что изменения в налоговом законодательстве по понижению лимитов по выручке для получения патента вынудило предпринимателей «дробить» бизнес. С 2026 года компании с выручкой более 20 млн руб. будут плательщиками НДС, ранее порог составлял 60 млн руб. Те предприниматели, кто «выбился» из лимитов, стали открывать новые компании, добавляет господин Болтунов.

Кроме того, очень часто работники ритуальных компаний решают работать самостоятельно и открывают свои ИП, говорит исполнительный директор Ассоциации похоронных организаций Урала Дмитрий Хазов. Он видит это на примере Екатеринбурга, где количество агентов не изменилось, а количество компаний и ИП увеличилось. При этом господин Хазов подчеркивает, что похоронная отрасль привлекает новых предпринимателей.

В последние годы маржинальность такого бизнеса оказалась под давлением из-за роста в 2025 году цен на 15% на сырье (дерево, металл), говорит Денис Тверской. К тому же платежеспособность населения снизилась, добавляет Илья Болтунов.

По данным Росстата, в декабре 2025 года гроб подорожал на 9,3% год к году, до 8,6 тыс. руб., рытье могилы — на 13,3%, до 12,6 тыс. руб.

В январе-феврале 2026 года объем оказанных ритуальных услуг по всей России в натуральном выражении вырос на 6,9% год к году, а емкость рынка в деньгах — на 15,7%, до 22,7 млрд руб., следует из данных Росстата. Данные по смертности ведомства не раскрывают.

Динамика роста числа регистраций продолжится, но с замедлением ко второму полугодию 2026 года, прогнозирует Денис Тверской. По его мнению, до конца года будет продолжаться легализация существующих серых игроков под давлением налоговой и правоохранительной системы. Елена Андреева уверена, что потихонечку рынок сам себя «очистит» от недобросовестных участников.

Дарья Андрианова