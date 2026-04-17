Акцию «Бессмертный полк» в Тюмени проведут в очном формате
Акция «Бессмертный полк» пройдет в Тюмени 9 мая в очном формате. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев.
Шествие пройдет по центральным улицам города. Участие добровольное и открытое для всех. Горожане смогут пройти в общей колонне с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.
«Главным событием 9 Мая вот уже много лет является акция "Бессмертный полк", которая берет свое начало именно в Тюмени. Личная память — это душа и сердце этой акции, ведь каждый из нас выходит на улицы, чтобы вспомнить и почтить своих близких, воевавших за свободу и мир»,— отметил Максим Афанасьев.
По его словам, в этом году формы участия в акции могут быть разными: онлайн-акции, размещение портретов на транспорте, пробеги и велозаезды с портретами. Отдельно мэр выделил байкерскую акцию «Бессмертный мотополк». «Инициатива нашего земляка Геннадия Иванова признана лучшей практикой и рекомендована для реализации. В этом году мы обязательно снова ее проведем»,— подчеркнул мэр.
Напомним, в прошлом году в Тюмени в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 125 тыс. человек, а в Тюменской области — 350 тыс.