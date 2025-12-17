Александр Гусев официально возглавил воронежское отделение «Единой России»

На конференции воронежского регионального отделения «Единой России» (ЕР) секретарем избран губернатор Воронежской области Александр Гусев. Его по итогам тайного голосования поддержали 126 делегатов. За второго кандидата, ректора местного лесотехнического университета и депутата облдумы Михаила Драпалюка, проголосовали три человека.

Присутствовавший на конференции депутат Госдумы Александр Сидякин перед тайным голосованием поддержал кандидатуру господина Гусева. Он отметил необходимость изменения правил, по которым секретаря выбирают из двух кандидатов, так как губернатор является «очевидным» фаворитом. После подведения итогов голосования спикер облдумы Юрий Матузов сказал, что принятое решение пойдет на пользу всему региону. Помимо избрания секретаря на конференции партийные билеты вручили четырем участникам специальной военной операции, в том числе спикеру городской думы Воронежа Андрею Дьяченко и депутату облдумы Денису Рубащенко.

О смене руководства воронежского реготделения ЕР стало известно в начале ноябряТогда полномочия секретаря сложил экс-спикер Воронежской облдумы, а ныне сенатор Владимир Нетесов. Губернатор Александр Гусев заявил о готовности возглавить партийную ячейку. В начале декабря кандидатуру госоподина Гусева поддержал лидер ЕР Дмитрий Медведев.

Подробнее об изменениях в политической системе региона — в материале «Ъ-Черноземье» «Партии добавили власти».

Сергей Толмачев