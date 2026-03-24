Городское отделение ЕР в Воронеже возглавил вице-губернатор Дмитрий Маслов

Конференция городского отделения «Единой России» (ЕР) в Воронеже избрала в качестве секретаря ячейки вице-губернатора Дмитрия Маслова, который курирует внутреннюю политику в регионе. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Черноземье», присутствующий на мероприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Маслов

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

За господина Маслова голоса отдали 363 делегата. За второго кандидата на пост — руководителя управы Левобережного района Вадима Башилова — 38.

На конференции губернатор Александр Гусев напомнил однопартийцам об актуальности создания единого городского отделения партии вместо небольших районных ячеек. По его словам, подразделение необходимо для быстрой и компетентной реализации принятых решений в сложных условиях, в которых находится страна.

Дмитрий Маслов поблагодарил однопартийцев. Он отметил, что работа партии имеет сегодня народный характер. «Мы видим, что "Единая Россия" объединила людей самых разных профессий. Это и государственные, и муниципальные служащие, и педагоги, и медики, и предприниматели, и представители общественных организаций, и волонтеры, и участники специальной военной операции. Мы разные, но нас объединяет одно деятельное желание к позитивным изменениям и стремление к развитию и процветанию нашего любимого города»,— сказал господин Маслов. После его выступления партийцы избрали состав президиума отделения, в который вошли 50 человек, среди которых были действующие чиновники и депутаты. Также среди членов президиума оказался бывший глава города Вадим Кстенин.

Дмитрий Маслов работает заместителем губернатора Воронежской области с октября 2023 года. В должности он курирует министерство внутренней политики и управление молодежной политики, а также пресс-службу облправительства. До перехода на пост вице-губернатора господин Маслов почти шесть лет возглавлял Новоусманский район.

О возрождении городского отделения ЕР стало известно в феврале. Оно функционировало в Воронеже в 2021 году. Тогда его возглавлял на тот момент мэр Вадим Кстенин. Отделение просуществовало примерно год, а в 2024-м господин Кстенин перешел на работу в «РВК-Воронеж».

Сергей Толмачев