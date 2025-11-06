Партии добавили власти

Бывший спикер областной думы, а ныне сенатор Владимир Нетесов покидает пост секретаря реготделения «Единой России» (ЕР). По словам главы исполкома партии Александра Сидякина, господин Нетесов сосредоточится на работе в верхней палате парламента, а заменит его губернатор Александр Гусев. Глава региона объяснил, что решился возглавить реготделение после итогов выборов и первых решений фракций в местных парламентах. Эксперт считает, что занятие Александром Гусевым поста секретаря партячейки является очередным этапом консолидации политических ресурсов в регионе.

Владимир Нетесов (слева) уступил Александру Гусеву (справа) руководство воронежской ячейкой ЕР

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Владимир Нетесов (слева) уступил Александру Гусеву (справа) руководство воронежской ячейкой ЕР

В четверг, 6 ноября, в воронежском реготделении ЕР прошло заседание президиума политсовета, на котором полномочия секретаря сложил бывший спикер облдумы, а ныне сенатор Владимир Нетесов. Руководитель исполнительного комитета партии Александр Сидякин пояснил, что это решение было согласовано с секретарем генерального совета партии Владимиром Якушевым.

Господин Нетесов в последний раз был переизбран на пятилетний срок полномочий в качестве секретаря реготделения ЕР 26 декабря 2021 года, в целом он возглавляет ячейку более 15. После сентябрьских выборов областная дума, которую он возглавлял с 2015 года, делегировала его в Совет Федерации, избрав на место председателя бывшего главу Бутурлиновского района Юрия Матузова. После назначения в сенат Владимир Нетесов заверял «Ъ-Черноземье», что продолжит руководить ячейкой до окончания полномочий. Практика, когда сенатор РФ совмещает работу в верхней палате парламента с должностью секретаря регионального отделения ЕР, весьма редкая, но не исключительная: по данным сайта ЕР, в настоящий момент так уже работают три члена Совфеда и руководителя реготделений из 89 субъектов РФ.

После заседания президиума Александр Сидякин заявил, что теперь Владимир Нетесов все же сосредоточится на работе в Совете Федерации. По его словам, логичной заменой для него станет губернатор Александр Гусев.

«Но решение будет принято только после собеседования и согласования с председателем партии Дмитрием Медведевым,— отметил господин Сидякин.— Александр Викторович знает регион и те вопросы, с которыми работает ЕР. Вместе мы реализовали уже не один проект. Со своей стороны обязательно окажу необходимую поддержку». Глава исполкома подчеркнул, что партийному руководству важно, чтобы в регионе слышали то, о чем говорит федеральный центр. В данный момент, по его словам, в 52 субъектах губернаторы возглавляют реготделения ЕР.

Присутствовавший на заседании губернатор Александр Гусев заявил, что принял решение уделить партийной работе больше внимания после анализа итогов выборов и первых шагов сформированных фракций. «Сегодня все крупные партии объединены вокруг нашего президента Владимира Путина и работают на главное — скорейшее выполнение всех задач специальной военной операции. Особое внимание этим целям уделяет "Единая Россия" — от федеральной команды до отдельных ее членов»,— сказал господин Гусев. Он поблагодарил Владимира Нетесова за годы плодотворной работы, выразив надежду, что тот будет вникать в партийные дела «уже на другом уровне».

После осенних выборов в регионе поменялось руководство не только областной думы, но и городской думы Воронежа. Там спикером вместо работавшего на посту 13 лет Владимира Ходырева стал Андрей Дьяченко, получивший звание Героя России за службу в Сирии.

При этом выборы вице-спикера обернулись скандалом: фракция ЕР выдвинула на эту должность Олега Черкасова, занимающего ее с 2020 года. Против выступил участник специальной военной операции и единоросс Михаил Гамбург, обвинивший однопартийца в том, что он недостоин быть зампредом из-за того, что собирал с членов партии деньги перед выборами. После скандала Александр Сидякин объявил о глубоком внутрипартийном разбирательстве. О его результатах до сих пор публично не сообщалось.

По данным источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, уход Владимира Нетесова с должности не связан с этим разбирательством.

Политолог Владимир Слатинов считает, что Александр Гусев занял пост секретаря реготделения в рамках очередного этапа консолидации политических ресурсов в своих руках. «Консолидация шла давно и неровно, так как на его первом сроке сохранялась политическая конфигурации, оставленная его предшественником Алексеем Гордеевым (сейчас вице-спикер Госдумы.— «Ъ»). С переизбранием на второй срок она резко усилилась: был утвержден новый состав правительства, поменялось руководство облдумы. Занятие Гусевым партийного поста является логичным и естественным продолжением и делает политико-управленческую систему региона более губернатороцентричной»,— сказал эксперт.

Он, впрочем, отметил, что имидж партийного лидера на первый взгляд явно не подходит устоявшемуся образу Александра Гусева как настоящего технократа.

Сергей Толмачев