Начальника Западно-Сибирской ж/д арестовали на два месяца за получение взяток

Ленинский районный суд Новосибирска до 16 июня арестовал начальника Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александра Грицая, которого обвиняют в получении взяток на сумму более 50 млн руб. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Господин Грицай отверг обвинения.

О задержании начальника ЗСЖД стало известно накануне. По версии следствия, с апреля 2025 года по апрель 2026-го Александр Грицай получал взятки от одного из учредителей фирм за общее покровительство и совершение незаконных действий в его пользу.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что взятку дал представитель бизнеса по строительству ж/д путей и грузовых перевозок. Его задержали по подозрению в даче взятки.

Подробнее — в материале «Ъ-Сибирь» «Взятка нашлась на путях».