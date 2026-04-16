По делу о взятке на 50 млн руб. задержан глава Западно-Сибирской железной дороги

В отношении начальника Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал ОАО «РЖД») Александра Грицая возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По подозрению в даче взятки задержан представитель коммерческой организации (ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщает СКР.

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай

Согласно версии следствия, с апреля 2025-го по апрель 2026 года глава ЗСЖД получал от одного из учредителей фирм денежные вознаграждения за общее покровительство, а также совершение в пользу взяткодателя незаконных действий, выразившихся в даче указаний подчиненным работникам и подписании документов. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что взятку начальник дороги получил от представителя бизнеса, осуществляющего деятельность в сфере строительства железнодорожных путей и грузовых перевозок.

Общая сумма взяток, по подсчетам следствия, составила более 50 млн руб. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления, в том числе выявление новых эпизодов преступных действий фигурантов и других причастных лиц.

