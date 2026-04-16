Взятка нашлась на путях

В Новосибирске задержан начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, занимающий эту должность с 2018 года. Следствие считает, что фигурант покровительствовал бизнесмену, занимающемуся строительством железнодорожных путей и грузоперевозками, а тот выплачивал ему взятки, сумма которых, по предварительным данным, превысила 50 млн руб. Правоохранители не исключают, что в деле могут появиться новые эпизоды.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Александру Грицаю по статье УК о взятке грозит до 15 лет колонии

Как сообщили в Следственном комитете России, уголовное дело о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) возбуждено в отношении начальника Западно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД) 53-летнего Александра Грицая. В его основу легли материалы новосибирского управления ФСБ России.

По материалам расследования, с апреля 2025-го по апрель 2026 года руководитель Западно-Сибирской ЖД получил от представителя коммерческих фирм взятки на сумму более 50 млн руб. Взамен господин Грицай, по версии следствия, покровительствовал бизнесу, давая распоряжения подчиненным и визируя нужные документы. По информации транспортной прокуратуры, взятка была получена от одного из учредителей юридических лиц, занимающихся строительством железнодорожных путей и грузоперевозками.

Посчитав, что собранных улик достаточно, правоохранители приняли решение о задержании главы дороги.

Высокопоставленного железнодорожника задержали рано утром 16 апреля в его коттедже. Подозреваемого, который вышел к силовикам в шортах и c голым торсом, ознакомили с постановлением о возбуждении дела и санкцией на обыск, выданной судом. В особняке Александра Грицая следователи обнаружили пачки 5-тысячных купюр, ноутбук, кнопочные телефоны и смартфоны, три ружья. В его служебном кабинете в управлении дороги силовики изъяли также крупную сумму наличных, золотые монеты. Также был задержан предполагаемый взяткодатель. Решается вопрос об избрании обоим меры пресечения. Следствие не исключает, что уголовное дело может пополниться новыми эпизодами. О том, признал ли Александр Грицай вину,— неизвестно.

Александр Грицай родился в 1972 году в городе Карасук Новосибирской области. Он — потомственный железнодорожник. В 1994 году окончил Сибирскую государственную академию путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». Начинал он помощником составителя поездов, прошел путь от начальника небольшой станции Карасук до главы Западно-Сибирской ЖД. До назначения в 2018 году на пост начальника дороги Александр Грицай избирался депутатом заксобрания Новосибирской области пятого созыва (2010-2015 годы). В 2022 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ».

«Даже когда я уже стал руководителем — возглавил станцию Карасук, — должность начальника дороги для меня была чем-то невероятным. Эта вершина казалась недостижимой. Конечно, было понимание, что необходимо расти, но самому напрашиваться ни на одну должность не приходилось. Просто работал так, что вышестоящие руководители брали меня на заметку и предлагали более высокие должности. Сегодня я понимаю, что мне нужно было пройти весь этот "жизненный цикл", не пропуская ни одну из ступеней. Ведь чтобы принимать правильные управленческие решения, важно понимать, как строится работа на каждом уровне»,— говорил после назначения на должность главы Западно-Сибирской ЖД в интервью ведомственному изданию «Гудок» Александр Грицай.

Константин Воронов, Михаил Кичанов