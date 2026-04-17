Ростовская область просит исключения для лицензиатов по добыче ископаемых

Министр имущественных и земельных отношений Ростовской области Кирилл Баранчук выступил на слушаниях комитета по аграрным вопросам Госдумы с предложением об изменении правового регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

В частности, министр затронул проблему запрета на перевод земель сельскохозяйственных угодий в иные категории для добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), который действует с 1 марта 2026 года.

«Ростовская область — один из крупнейших аграрных регионов страны, сегодняшний день земли сельхозназначения занимают около 88% земельного фонда региона», — отметил глава донского минимущества. Он подчеркнул, что вступивший в силу в марте 2026 года Федеральный закон 52-ФЗ имеет важное значение для региона, но создает правовую неопределенность для уже начатых проектов.

По словам министра, в Ростовской области учтено свыше 300 участков недр местного значения, содержащих запасы ОПИ около 800 млн куб. м. Более половины пользователей недр, получивших лицензии до вступления в силу Закона 52-ФЗ, не завершили процедуры перевода земель, предусмотренные лицензионными условиями.

«Считаем необходимым рассмотреть возможность установления переходных положений для недропользователей, которые до 1 марта 2026 года получили лицензию на разведку и добычу ОПИ и утвердили запасы полезных ископаемых, но не успели завершить все процедуры», — заявил господин Баранчук.

Планируется, что меры позволят сохранить инвестиционную привлекательность регионов, не снижая уровня охраны сельскохозяйственных угодий.

