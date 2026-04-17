Прокуратура проконтролирует проверку ДТП в Ярославле с 11 пострадавшими

Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход и результаты проверки Госавтоинспекции по факту аварии с 11 пострадавшими на проспекте Октября в Ярославле. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 17 апреля в 7:05, по предварительной версии Госавтоинспекции, водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу дороги и произвел столкновение с автобусом «ГАЗ». В результате в больницу увезли водителей обоих транспортных средств и девять пассажиров.

В минздраве сообщили, что в больницу им. Соловьева доставлены восемь пострадавших. Один ребенок госпитализирован в Областную детскую больницу.

«Прокуратура области проконтролирует исполнение требований законодательства при оказании всем пострадавшим необходимой медицинской и иной помощи»,— дополнили в надзорном ведомстве.

Алла Чижова