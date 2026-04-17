В ДТП с рейсовым автобусом в Ярославле пострадал ребенок

В аварии с рейсовым автобусом на проспекте Октября в Ярославле пострадал ребенок, он госпитализирован. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в министерстве здравоохранения Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

«Один ребенок госпитализирован в областную детскую больницу. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести»,— уточнили в министерстве.

Еще восемь человек доставлены в больницу скорой помощи им. Соловьева. Сейчас все пострадавшие проходят обследование и получают необходимую медицинскую помощь. «Ъ-Ярославль» сообщал, что авария произошла в 7:03 на путепроводе через железнодорожные пути у Моторного завода. Столкнулись «Газель Next» и Mitsubishi Outlander. УМВД сообщало об 11 пострадавших.

Антон Голицын