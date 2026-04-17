В Ярославле в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 11 человек

В Ярославле 17 апреля на проспекте Октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 11 человек. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

ДТП на проспекте Октября в Ярославле

Фото: УМВД России по Ярославской области ДТП на проспекте Октября в Ярославле

Авария случилась в 7:05 в районе дома 74, на виадуке через железнодорожные пути. Столкнулись автомобили «Газель Next» и легковой автомобиль Mitsubishi. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что «Газель» является рейсовым автобусом.

«По предварительной информации водитель-мужчина 2004 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, совершил выезд на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, где произвел столкновение с автобусом ГАЗ»,— сообщили в УМВД.

Салон автобуса после ДТП

Фото: УМВД России по Ярославской области Салон автобуса после ДТП

В больницу доставлены водители обоих транспортных средств и девять пассажиров автобуса. На проспекте образовалась пробка в обоих направлениях. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Антон Голицын