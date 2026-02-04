«Точку» ставить рано

«Т-Технологии» намерены полностью консолидировать банк для предпринимателей «Точка» и уже объявили о соответствующих корпоративных процедурах. Однако крупнейший миноритарий банка — VK, обладающий блок-пакетом в 25%, расставаться со своей долей не намерен. Чтобы договориться, покупателям придется предложить ощутимую премию к рыночной цене или отказаться от консолидации.

3 февраля в группе «Т-Технологии» сообщили, что намерены консолидировать 100% АО «Точка», которому принадлежит Точка-банк. Внеочередное общее собрание акционеров «Т-Технологий» по вопросу допэмиссии группы для консолидации АО «Точка» пройдет 5 июня 2026 года.

Как пояснили “Ъ” в «Т-Технологиях», финализация допэмиссии и закрытие сделки ожидаются осенью 2026 года. Выпущенные в ходе допэмиссии акции будут распределены по закрытой подписке в пользу «Каталитик Пипл» и действующих акционеров группы. Предполагается, что в обмен на акции из допэмиссии «Каталитик Пипл» передаст «Т-Технологиям» 64% акций АО «Точка».

ГК «Т-Технологии», согласно МСФО за первый квартал 2025 года, принадлежит 50,1% «Каталитик Пипл», еще 49,99% компании принадлежит «Интерросу». Среди активов «Каталитик Пипл» — 64% АО «Точка». По данным из открытых источников, в составе миноритарных акционеров АО «Точка» — компании 1С и VK.

«Точка» — цифровой банк для предпринимателей и предприятий. Банк работает на собственной универсальной лицензии. Согласно отчетности по МСФО за первое полугодие 2025 года, активы банка — 310 млрд руб.; капитал — 26,8 млрд руб., чистая прибыль — 6,1 млрд руб. (рост в 1,5 раза). Согласно РСБУ, прибыль банка за 11 месяцев составила 10,8 млрд руб.

Обе стороны сделки утверждают, что банк «Точка» продолжит развиваться как самостоятельный проект и смены команды его топ-менеджеров не планируется. Как пояснил президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк, «Точка» — это крутая команда и один из сильнейших брендов в предпринимательской среде. По его словам, сделка откроет для профессионалов «Точки» доступ к технологическим и платформенным наработкам, AI и риск-технологиям. В свою очередь, гендиректор банка «Точка» Андрей Завадских сообщил, что «в "Точке" не ожидаются структурные изменения, компания сохраняет операционную независимость и продолжит реализовывать собственную стратегию».

Оценка «Точки» будет объявлена в конце второго квартала 2026 года. «Для сделки будет проведена независимая оценка справедливой рыночной стоимости "Точки",— отмечается в сообщении группы.— Совет директоров ожидает, что цена допэмиссии будет установлена выше рыночной цены акции "Т" на момент сделки».

Впрочем, серьезным препятствием к консолидации «Точки» может стать нежелание миноритарных акционеров выходить из проекта. «Помимо решения совета директоров и общего собрания акционеров "Т-Технологий" о допэмиссии, потребуется согласие акционеров "Точки" на продажу их долей,— указывает управляющий партнер АБ "Акцепт" Андрей Крючков.— Если у "Точки" имеются миноритарные акционеры, которые не согласны с условиями сделки, это может создать препятствия для консолидации 100% акций». Крупнейший миноритарий «Точки», который на данный момент, по информации источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, владеет блок-пакетом в 25% банка — VK,— не намерен выходить из бизнеса. «Планов по продаже доли в "Точке" на текущий момент нет»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе VK. В 1С — втором крупном миноритарии — не ответили на запрос “Ъ”. При этом консолидировать только часть миноритарного пакета «Т-Технологиям» неинтересно, знают собеседники “Ъ”.

Эксперты уверены, что вопрос согласия миноритариев на сделку кроется в цене. По мнению управляющего партнера IPM Consulting Анастасии Владимировой, вся «Точка» сейчас должна стоить около $1 млрд, миноритарная доля обойдется «Т-Технологиям» в $300–400 млн. При этом несколько источников “Ъ”, близких к сделке, утверждают, что обмен на акции «Т-Технологий» в рамках консолидации «Точки» не рассматривается в принципе. «Вероятно, выкуп будет все-таки за кэш. По мультипликаторам весь бизнес "Точки" можно оценить в 3,5–4 размера годовой прибыли»,— полагает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. Впрочем, принципиальный отказ VK продавать акции может взвинтить цену, отмечают собеседники “Ъ”.

Инвесторы оценили новости о сделке позитивно: в моменте цена акций холдинга на Московской бирже поднялась на 1,5%, до 3385 руб. Оборот по ним за день составил 5,7 млрд руб., что позволило акциям войти в тройку лидеров по объему торгов. Однако из-за коррекции к концу сессии их цена откатилась на уровень закрытия предыдущего дня — около 3350 руб. За счет cплита акции станут доступными для более широкого круга инвесторов, что скажется на их ликвидности, а покупка «Точки» «усилит позиции компании на рынке финансовых услуг», отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов, Андрей Ковалев, Татьяна Исакова