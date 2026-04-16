Туапсинскому округу предоставят 5,8 млн рублей на оказание помощи пострадавшим в ЧС

Туапсинскому округу Краснодарского края будет направлено 5,8 млн руб. из резервного фонда регионального бюджета на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 25 ноября и 31 декабря 2025 года. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев, документ опубликован на официальном портале краевой администрации.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Как следует из документа, средства предназначены для поддержки жителей, пострадавших в ходе последствий ЧС. В частности, 25 ноября 2025 года Краснодарский край подвергся одной из наиболее продолжительных и масштабных атак беспилотников. В Туапсе тогда произошло возгорание кровли многоквартирного дома, а осколками был ранен сотрудник охраны соседнего учреждения. На следующий день в городе был введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Вячеслав Рыжков

