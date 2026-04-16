Одобрили инвестициями

«Ъ-Кубань» провел круглый стол «Культура добра: Инвестиции бизнеса в будущее Кубани» 2 апреля 2026 года

В краснодарском Доме журналистики прошел круглый стол «Культура добра: Инвестиции бизнеса в будущее Кубани». Мероприятие организовало деловое издание «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье». Представители власти, бизнеса и некоммерческих организаций Краснодарского края обсудили, как благотворительность может стать стратегической инвестицией в развитие компании и региона.

Многодетные в приоритете

Одним из приоритетных направлений социальной политики Краснодарского края является поддержка многодетных семей, которых в регионе около 95 тыс. В частности, в региональном бюджете на выплату краевого маткапитала предусмотрено свыше 730 млн руб. С 2026 года размер этого вида поддержки составляет более 167 тыс. руб. Получить выплату можно на третьего и каждого последующего ребенка, в то время как ранее это можно было сделать только один раз, сообщила руководитель Управления социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе Краснодара Марина Власова.

Она отметила, что, кроме федеральных программ, на Кубани действуют более 20 региональных мер поддержки многодетных семей, которые регулярно совершенствуются. «Отдельное внимание уделяется социальному контракту, который позволяет семьям формировать устойчивый доход. По итогам 2025 года почти 49% участников программы смогли выйти на уровень выше прожиточного минимума. Кроме того, в регионе реализуются программы оздоровления детей, которыми ежегодно охватывается до 300 тыс. школьников. При этом многодетные семьи имеют приоритетное право на получение бесплатных путевок»,— рассказала Марина Власова.

От разовой помощи к устойчивой системе

Более 2 тыс. детей получают поддержку фонда семьи Юнановых «Сияние» на регулярной основе, сообщила исполнительный директор благотворительной организации Анастасия Сизоненко. По ее мнению, меценатство перестает быть статьей расходов и становится инвестицией, когда оно выстраивается как система — с понятной логикой, измеримыми результатами и возможностью масштабирования. Среди ключевых проблем неорганизованного подхода к благотворительности она отметила отсутствие системы сопровождения семей, а также то, что помощь часто остается разовой, без долгосрочного маршрута развития ребенка. Отсутствует комплексный подход, объединяющий медицинскую, психологическую, образовательную и социальную поддержку.

По словам Анастасии Сизоненко, фонд «Сияние» на определенном этапе перешел от разовых акций к более системной, корпоративной модели благотворительности, встроенной в ценностный контур компании. Такой подход позволил выстроить устойчивую архитектуру проектов и обеспечить их масштабирование. Основные направления деятельности — здоровье (поддержка детей с особенностями развития), образование (поддержка проектов, направленных на раскрытие потенциала детей) и духовное развитие (поддержка храмов и монастырей) — интегрированы в единую систему и усиливают друг друга.

В частности, при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» запустил в январе 2025 года проект «Навигатор возможностей», в рамках которого поддержка оказывается не только детям с особенностями развития, но и их семьям, в том числе родителям и сиблингам. Программа включает диагностику, индивидуальные маршруты развития, работу со специалистами и формирование поддерживающего сообщества. Проект ориентирован на создание научно обоснованных, персонализированных траекторий развития и охватывает более 100 детей и их семьи.

Отдельное внимание уделяется исследовательской и цифровой составляющей. Фонд реализует совместную работу с КубГУ, направленную на изучение потребностей семей и формирование решений на основе данных. Также разработана цифровая платформа «Наш маршрут», которая позволяет отслеживать динамику развития ребенка, фиксировать результаты и координировать работу специалистов.

«Для бизнеса важно понимать, какой результат дает каждый вложенный рубль. В итоге формируется система, которую можно масштабировать: единая логика работы, цифровая платформа и доказательная база позволяют воспроизводить результат в других регионах»,— подчеркнула Анастасия Сизоненко.

Миссия объединяет

Команда Краснодарского Сбербанка ведет регулярную благотворительную деятельность. По словам начальника управления продаж и обслуживания сети офисов Сбера в Краснодарском крае Дарьи Киба, сначала сотрудники сами, по доброй воле, помогали различным фондам, детским домам, приютам. А потом стало понятно, что благотворительность носит масштабный характер.

«В 2025 году мы помогли "Дому Добра" в Елизаветинской, "Дому Малютки" в Майкопе, социальным центрам в Усть-Лабинске и Динском районе, школам-интернатам, "Доброму дому". И, конечно, не забыли про приюты для животных — потому что для нас нет чужих забот»,— отметила Дарья Киба.

По словам спикера, самое главное для сотрудников Краснодарского отделения Сбербанка — это когда они выезжают к ребятам, устраивают им праздники с аниматорами на День защиты детей и Новый год. Она отметила, что все это получается благодаря командной работе, ведь системная волонтерская и благотворительная работа — это уже традиция Сбера в регионе.

«У нас создан клуб инициативных сотрудников Сбера "Добрые дела", мы работаем вместе с фондом "Край добра". Каждый год участвуем в "Елке желаний" — как только приходит список подарков, вся команда моментально разбирает его для исполнения новогодних мечтаний ребят. Особое внимание уделяем старшему поколению — проводим субботники в геронтологических центрах. Для нас там важна не столько уборка, сколько общение. Беседуем, слушаем стихи — это тепло, которое не измерить деньгами»,— рассказала Дарья Киба.

Спорт как экосистема

О социальных проектах, реализуемых в спортивной сфере Краснодарского края, рассказал председатель регионального отделения Федерации спортивных журналистов России, директор по внешним коммуникациям ПБК «Локомотив-Кубань» и GR Максим Осадник. «Появляются клубы, которые представляют собой целые экосистемы, где не просто тренируют, но и воспитывают новое поколение спортсменов. Запускаются образовательные проекты. Таким примером является молодежный тренировочный центр "Локо" в краснодарском поселке Колосистом — одна из самых современных баскетбольных академий в Восточной Европе, созданная по лучшим образцам. Также "Локомотив-Кубань" за счет собственных средств отремонтировал стадион, где не только тренируются спортсмены, но и бесплатно занимаются жители»,— отметил представитель клуба.

По словам Максима Осадника, кубанские социальные проекты успешно масштабируются за пределы края. Например, если в 2006 году в чемпионате «Локобаскет — Школьная лига» (всероссийские соревнования по баскетболу среди учеников 7–9-х классов общеобразовательных школ) приняли участие 25 тыс. детей из двух регионов, то в 2024 году — уже почти 300 тыс. из 47 субъектов России и СНГ. За время существования проекта участниками чемпионата стали более 1,1 млн ребят.

Работа вдолгую

По мнению директора по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александра Бурмаки, крупный бизнес должен играть ключевую роль в развитии территорий и формировании устойчивой социальной среды в Краснодарском крае. «Социальная работа — это стратегия вдолгую, которая формирует доверие к компании со стороны общества и власти, а также создает основу для долгосрочного присутствия бизнеса в регионе»,— отметил эксперт.

В 2026 году ОТЭКО направит 20 млн руб. на поддержку более 50 организаций Темрюкского района, среди которых образовательные, спортивные и другие учреждения. Взаимодействие оказывается в рамках ежегодного соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с органами местного самоуправления.

По словам Александра Бурмака, система корпоративной социальной ответственности компании строится по двум основным направлениям — развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни на территориях присутствия. Такой подход обусловлен ответственностью бизнеса перед жителями, которые являются как сотрудниками компании, так и частью локального сообщества.

Маршрут возвращения

По информации ГУФСИН России по Краснодарскому краю на октябрь 2025 года, около 20 тыс. жителей Кубани могут нуждаться в пробации (совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, которым назначены иные меры уголовно-правового характера, и лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в том числе ресоциализация, социальная адаптация и социальная реабилитация, защита прав и законных интересов указанных лиц). Об этом рассказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты Краснодарского края по рынку труда и социальному партнерству, президент межрегиональной благотворительной общественной организации социальной адаптации граждан «Братские сердца» Павел Ерагер.

«Важно не просто помочь человеку "в моменте", а разработать целый маршрут возвращения к нормальной жизни, включающий восстановление документов, трудоустройство, организацию режима, психологическую поддержку и многое другое»,— отметил эксперт. Он добавил, что с 2017 года через систему адаптации «Братских сердец» прошло более 7,5 тыс. человек. Из них свыше 2 тыс. официально трудоустроены, стали самозанятыми или сами включились в волонтерскую работу организации.

По его словам, в последние годы Краснодарский край сталкивается с новым вызовом: возвращаются люди с боевым опытом, с другой реакцией на стресс, другим пониманием дисциплины, справедливости и цены жизни. Это требует особого подхода со стороны общества, работодателей и институтов поддержки.

Павел Ерагер отметил, что неадаптированный человек с тяжелым жизненным опытом представляет потенциальную опасность, тогда как своевременно включенный в трудовую деятельность становится ресурсом для семьи и экономики региона. В качестве решения он предложил выстраивать комплексную систему взаимодействия бизнеса, власти и общественных организаций. В частности, речь идет о создании рабочих мест, развитии наставничества, сопровождении граждан на этапе адаптации и формировании партнерских моделей.

С бизнесом на равных

Руководитель Краснодарской краевой благотворительной общественной организации «Добрый-Юг» Богдана Руднева подчеркнула необходимость для некоммерческих организаций (НКО) выстраивать партнерские отношения с бизнесом. При этом важным элементом сотрудничества является готовность НКО предлагать компаниям не только идеи, но и готовые решения, включая подготовку отчетности, организацию и сопровождение благотворительных и социальных проектов.

НКО может помогать бизнесу закрывать квоты по трудоустройству людей с инвалидностью. Например, «Добрый-Юг» занимается подготовкой человека с инвалидностью к работе, организует сопровождение наставника для такого сотрудника на рабочем месте, на базе мастерских предоставляет готовые рабочие места для людей с инвалидностью в счет закрытия квот.

Среди ключевых форматов взаимодействия НКО и бизнеса Богдана Руднева назвала программы корпоративного волонтерства, реализацию совместных благотворительных инициатив, проведение мастер-классов и участие сотрудников компаний в социальных проектах. Такие практики, по словам эксперта, способствуют развитию команд, повышению лояльности персонала и формированию новых компетенций.

Измерить эффективность

Председатель Краснодарской краевой общественной организации «Центр поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии, "Дети-лучики"» Александра Начарова отметила, что для бизнеса важен измеримый результат реализации благотворительных проектов. «Важно искать ценностное совпадение и понимать доказуемый импакт — результат, который показывает, зачем компании партнерство и какие задачи оно решает»,— сказала эксперт.

По ее словам, в регионе одновременно действует большое количество некоммерческих организаций и социально активного бизнеса, однако эффективное взаимодействие требует более четких критериев отбора партнеров и проектов. В частности, Александра Начарова предложила рассматривать прозрачность деятельности НКО как один из ключевых факторов доверия со стороны бизнеса.

Среди базовых критериев она выделила наличие отчетности на официальных ресурсах, публикации в средствах массовой информации, а также присутствие организации в реестрах профильных ведомств. Дополнительно, по ее мнению, важна прозрачность бюджетов и возможность оценки влияния реализуемых проектов.