Иногда они возвращают

До конца июня 2026 года в Сочи возобновится полноценная работа гостиничного комплекса «Имеретинский», который был закрыт с 2023 года после изъятия в интересах государства. Предыдущему владельцу — ООО «РогСибАл», которое связывают с миллиардером Олегом Дерипаской,— удалось вернуть актив.

Во втором квартале 2026 года ООО «РогСибАл» возобновит деятельность отеля «Имеретинский» на 196 номеров и 1,1 тыс. апартаментов, расположенного на федеральной территории (ФТ) «Сириус», обнаружил “Ъ” в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности ООО «Имеретинская Ривьера», которое выступает учредителем ООО «РогСибАл». В компании отказались от комментариев.

ООО «Имеретинская Ривьера» принадлежит АО «Либра Холдингс» и МКАО «Спитзмар лимитед». Последняя, в свою очередь, была среди акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура» (владеет одноименным торгово-офисным комплексом в центре Москвы). Этот актив участники рынка недвижимости связывали с Олегом Дерипаской. Кроме того, АО «Либра Холдингс» владеет долей в девелоперской компании «Главстрой» — до 2018 года застройщик был в портфеле активов господина Дерипаски (см. “Ъ” от 26 декабря).

3,5 миллиона туристов посетили Сочи в 2025 году, по данным администрации города.

«РогСибАл» потерял отель «Имеретинский» в 2022 году. Основанием для обращения гостиничного комплекса в доход государства стало решение Хамовнического районного суда Москвы по иску заместителя генпрокурора в интересах РФ, вынесенное в сентябре 2022 года. Также в начале сентября Арбитражный суд Кубани по иску ФТ «Сириус» к ООО «Имеретинская Ривьера» расторг договоры аренды в отношении 14 участков общей площадью 5,2 га. В январе 2023 года в силу вступило решение Арбитражного суда Краснодарского края, удовлетворившего иск администрации ФТ «Сириус» к ООО «РогСибАл» и расторгнувшего договоры аренды 30 участков общей площадью более 13,8 га в грузовом районе порта Сочи.

В феврале 2023 года гостиница была закрыта (см. "Ъ-Кубань" от 1 февраля 2023 года). В апреле того же года в «Сириусе» сообщили, что отель «Имеретинский», перешедший научно-технологическому университету «Сириус», будет использоваться для нужд учебного заведения. В ФТ «Сириус» не ответили на запрос “Ъ”.

В июле 2024 года дело развернулось в пользу «РогСибАл». Тогда Хамовнический районный суд столицы восстановил права собственности на ряд объектов в комплексе «Имеретинский» суммарной площадью 54,6 тыс. кв. м со сроком передачи недвижимости в январе 2025 года, говорится в материалах дела. Сторонам удалось договориться: по условиям соглашения, «Сириус» обязался вернуть компании семь корпусов прибрежного квартала и парковки, а «РогСибАл» предоставил федеральной территории имущественное право выкупа этих активов в приоритетном порядке, если они будут проданы, приводит данные из судебных документов начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев.

Стоимость этого имущества партнер NF Group Марина Малахатько оценивает в 16 млрд руб. Руководитель направления стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко говорит о сумме в 15–20 млрд руб.

Перезапуск отеля «Имеретинский», по мнению Олега Германенко, будет позитивным событием для черноморского курорта. Сочи в последние годы демонстрируют стабильно высокую загрузку средств размещения, и в пиковые периоды она приближается к максимальным значениям, отмечает он. По данным аналитиков NF Group, в апреле 2026 года в прибрежном Сочи (без учета Лазаревского района) и на ФТ «Сириус» функционируют 20,8 тыс. качественных номеров.

Случаи возвращения имущества, изъятого государством, редки и пока не формируют устойчивой практики, отмечает Олег Германенко. Например, вопросы прокуратуры к застройщику комплекса Volna Resort & Residence в Сочи в 2025 году были урегулированы. Удалось вернуть свои активы и миллиардеру Александру Клячину, который в 2023 году лишился, в частности, бизнес-центров «Красная роза», «Даниловская мануфактура», «Рассвет» в Москве. В марте 2025 года созданное бизнесменом совместно со «Сбером» ООО «КР Плюс» выкупило изъятые государством активы без проведения торгов.

Дарья Андрианова