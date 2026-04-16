США дополнят военную операцию против Ирана «Эпическая ярость» операцией «Экономическая ярость». Так Вашингтон планирует оказать на Тегеран максимальное экономическое давление. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге для журналистов.

Фото: Kevin Wolf / AP Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Kevin Wolf / AP

«В то же время министр финансов США Скотт Бессент <...> запускает операцию "Экономическая ярость", доводя до максимума экономическое давление (на Иран.— “Ъ”) в рамках всего (американского.— “Ъ”) правительства»,— сказал господин Хегсет. При этом он заявил о готовности США возобновить боевые действия, «но в еще более мощном виде». Глава Пентагона подтвердил, что блокада иранских портов будет продолжаться «столько, сколько потребуется».

Накануне во время выступления в Пентагоне Пит Хегсет помолился несуществующими строчками из Библии. По его словам, он цитировал CSAR 25:17, сославшись на библейскую книгу Иезекииля. На самом деле господин Хегсет практически дословно процитировал монолог Джулса из фильма «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино.

Библейский отрывок в оригинале выглядит так: «И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными; и узнают, что Я — Господь, когда совершу над ними Мое мщение». Монолог персонажа Квентина Тарантино длиннее и начинается со слов: «Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себялюбцы и тираны из злых людей». Пит Хегсет переделал его под поисково-спасательные операции ВВС США и заменил некоторые слова.

Операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. К режиму прекращения огня присоединился Израиль. 11 апреля Вашингтон и Тегеран провели переговоры, но не смогли достичь соглашения. На следующий день Дональд Трамп объявил о блокаде иранских портов американскими силами. По данным Белого дома, США обсуждают с Ираном возможность проведения второго раунда переговоров.