Досудебное урегулирование виски

Конор Макгрегор заплатит Артему Лобову долю от продажи бренда Proper № Twelve
Знаменитый боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор избежал участия в судебном процессе, инициированном представляющим, как и Макгрегор, Ирландию бойцом российского происхождения Артемом Лобовым по прозвищу Русский Молот. Последнего Макгрегор много лет называл своим лучшим другом. Дружба, однако, не выдержала испытания деньгами. В 2021 году Макгрегор продал бренд виски Proper № Twelve за $600 млн. Артем Лобов полагал, что ему причитается доля от продажи. Он утверждал, что стоял у истоков создания бренда и идея вложиться в производство виски, а не водки, как хотел Макгрегор, принадлежит ему. Дело почти дошло до рассмотрения в суде по существу, но перед началом слушаний адвокаты Макгрегора сообщили, что уладили спор во внесудебном порядке. Лобов остался доволен. Сколько именно заплатит ему Макгрегор, официально не сообщается.
Дружба Конора Макгрегора и Артема Лобова не выдержала проверки деньгами
Фото: Brandon Magnus / Zuffa LLC / Getty Images
15 апреля в Дублине должен был начаться судебный процесс, инициированный Артемом Лобовым, завершившим карьеру ирландским бойцом ММА российского происхождения. В качестве ответчика был заявлен Конор Макгрегор. Господин Лобов требовал от него денег во исполнение договоренностей, достигнутых еще девять лет назад. Но до суда так и не дошло. Адвокаты Макгрегора уведомили суд о том, что стороны уладили дело во внесудебном порядке. Сам Макгрегор в суд не явился. Артем Лобов пришел, всем видом показывая, что доволен, и сказал, что он «счастлив».
Некогда господа Лобов и Макгрегор были спарринг-партнерами и друзьями и постоянно подчеркивали, насколько они ценят друг друга. Отношения испортились в 2021 году. Тогда группа инвесторов (ее хедлайнером выступал Макгрегор), создавшая в 2017-м бренд виски Proper № Twelve, продала его американской компании Proximo Spirits за $600 млн. Доля Макгрегора от продажи составила $150 млн. Это в пять раз превысило все доходы ирландца в 2021-м, полученные как в октагоне, так и от рекламных контрактов. Тот год Макгрегор закончил на первом месте списка самых высокооплачиваемых спортсменов мира Forbes, обойдя Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Однако радость от заключения сделки была омрачена заявлением Лобова, сообщившего, что идея создания виски под Макгрегора и ее детальная проработка была его и что ирландец обещал ему долю от последующей продажи бизнеса, но обещания не исполнил.
Свою версию событий Артем Лобов поведал в 2021 году изданию talkSPORT. По его словам, еще в 2016 году Макгрегор рассказал ему, что с ним связался Хафтор Бьёрнссон (исландский спортсмен и актер, победитель и многократный призер соревнований за звание «Самый сильный человек планеты», больше известный по роли Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов»), поведал, что запустил в Исландии свой бренд водки, и предложил Макгрегору продвигать его в Ирландии или делать напиток под своим брендом, но на тех же исландских мощностях. К Лобову Макгрегор обращался за советом как к другу, а еще обладателю степени магистра по финансам (Лобов получил ее в Городском университете Дублина).
«Я сказал ему: "Конор, водка — отлично продающийся продукт, и мы должны вернуться к этой идее позже. Но почему нужно делать водку в Исландии? Что они знают о водке? К тому же это очень дорогая страна, и расходы на производство там будут заоблачными. Зачем переплачивать за непонятное качество. В России я тебе организую куда более выгодную сделку",— рассказал Лобов.— "Почему не подумать о виски?"— спросил я его. Я рассказал ему, насколько это перспективно, что кому, как не Макгрегору, делать ирландский виски, а он попросил провести исследовательскую работу и вернуться с проектом». Далее, по версии Лобова, он встретился с неким Иваном, вместе с которым когда-то работал барменом в отеле. За годы Иван сумел подняться до уровня управляющего, обзавелся знакомствами и свел Лобова с нужными людьми. В итоге Лобов «собрал» сделку, договорившись и с потенциальными инвесторами, и с предполагаемыми непосредственными производителями продукта. По словам Лобова, Макгрегор предлагал ему за его работу $1 млн, но тот отказался, посчитав, что у друзей денег не берут.
Однако, уверяет Лобов, была достигнута другая договоренность: Макгрегор пообещал ему 5% от той суммы, которую получит, когда решит продать свою долю в новом бизнесе. Другое дело, что никакого формального договора на сей счет стороны не подписывали. Все было на словах и закреплено рукопожатием в спортзале. Правда, как утверждал Лобов, при свидетелях, коих было сразу три.
Вряд ли Макгрегор на тот момент мог подумать, что Proper № Twelve обретет такую популярность, что за него заплатят $600 млн. Исходя из того, что доля Макгрегора от продажи, как было сказано, составила $150 млн, Лобову, если верить его версии про обещанные 5%, должно было причитаться $7,5 млн. Расставаться с такими деньгами ирландец не хотел. В ответ на все претензии от Лобова он заявлял, что тот ничего не сделал, а бренд Proper № Twelve от начала до конца детище самого Макгрегора. Дошло до того, что ирландец в соцсетях принялся оскорблять бывшего соратника, называя его «крысой» и «идиотом» и грозясь разорить оппонента на судебных издержках. Но, по всей видимости, претензии господина Лобова были не настолько беспочвенны, как уверял Макгрегор, и в итоге он все-таки заплатит.