Против зампреда Ленинского суда Курска возбудили дело о взяточничестве

Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против зампредседателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой. Ей вменяют получение особо крупной взятки, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, судья в апреле 2025 года получила 3 млн руб. от предпринимательницы Натальи Юрьевой, обвиняемой в покушении на мошенничество. За это госпожа Петрова должна была вынести приговор, не связанный с лишением свободы. По данным «Ъ-Черноземье», на причастность зампреда Ленинского суда к преступлению указала бывшая заместитель руководителя фонда капремонта Курской области Ольга Минакова. Последнюю задержали в апреле 2025 года по обвинению в посредничестве при передаче взятки.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить дело против Ольги Петровой в ноябре 2025 года. После этого судья подала иск в Верховный суд и попыталась оспорить решение коллегии. 5 марта суд не удовлетворил иск.

Ольга Петрова работала в Ленинском райсуде Курска с 2008 года: тогда ее назначили судьей. В 2011 году ей продлили полномочия, в 2019 году она стала заместителем председателя суда.

