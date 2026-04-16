Сестра таланта

Исход женского кандидатского турнира в кипрском Пафосе получился не менее любопытным, чем мужского, выигранного молодым узбекским гроссмейстером Жавохиром Синдаровым. Статус претендентки на титул чемпионки мира благодаря победе в заключительном туре над россиянкой Екатериной Лагно достался индийской шахматистке Рамешбабу Вайшали, которая перед стартом состязания стояла в рейтинге ниже остальных семи участниц состязания.

Фото: Michal Walusza / FIDE

Догадаться, от кого Рамешбабу Вайшали получит первые поздравления с таким колоссальным достижением, было несложно. Сразу после того, как завершилась партия финального тура индийской шахматистки против Екатерины Лагно, в X появился пост ее самого знаменитого шахматного земляка, тоже уроженца Ченнаи, 15-го чемпиона мира Вишванатана Ананда, который, конечно, напомнил, что победительница занималась в его академии. А на выходе из игрового зала Рамешбабу Вайшали ждали мать и младший брат. Брат — это Рамешбабу Прагнанандха, вундеркинд, в котором видели реального охотника за золотом мужского турнира, но который провалился, опередив лишь россиянина Андрея Есипенко. Зато сестра не подкачала, хотя для нее-то расклад выглядел намного хуже.

Для того, кто, оценивая его в шахматах, руководствуется наиболее понятными параметрами и критериями, победа Рамешбабу Вайшали должна была показаться даже более неожиданной, чем победа у мужчин Жавохира Синдарова. А наиболее понятный параметр — это рейтинг. У Синдарова, юного, с небогатым опытом драк на элитном уровне, он был ниже, чем у тех, кого считали фаворитами.

У индийской шахматистки Рамешбабу Вайшали рейтинг был ниже, чем у любой из семи конкуренток.

У шестерых — китаянок Чжу Цзиньэр и Тань Чжунъи, россиянок Александры Горячкиной и Екатерины Лагно, украинки Анны Музычук, казахстанской спортсменки Бибисары Асаубаевой — он перевалил за считающуюся в женских шахматах показателем исключительного класса отметку 2500; у Дивьи Дешмукх, еще одной представительницы Индии, чуть-чуть не дотягивал до нее. А Вайшали со своими 2470 даже на Кипре, несмотря на шикарное выступление, не смогла набрать достаточно баллов, чтобы до нее добраться.

Те, кто за женскими шахматами следит внимательно и привык копать глубже, разумеется, вспоминали об одной особенности Рамешбабу Вайшали. Ну да, в свои 24 года она не успела заработать репутацию игрока стабильно мощного.

Но отчего-то именно на важнейших состязаниях в ней всегда просыпается шахматная пантера, как-то она к ним подводит себя. Выиграла два последних Grand Swiss, а он — значимая составная часть чемпионского цикла. На предыдущем кандидатском турнире — в Торонто в 2024 году — заняла, хотя считалась явным аутсайдером, второе место, выдав на финише умопомрачительную серию из пяти выигранных партий.

И это неполный список примеров, подтверждающих ее загадочное свойство. Хотя все равно на фоне некоторых кипрских соперниц на главную соискательницу путевки в чемпионский матч Рамешбабу Вайшали, как ни крути, не тянула.

И весь турнир был для нее каким-то неровным: то отстанет от лидеров, то нагонит. В 11-м туре выиграла ключевую вроде бы партию у Горячкиной, создав отрыв в полный балл, и тут же его разбазарила, уступив Чжу Цзиньэр. Ничего не поймешь.

Эта интрига держалась вплоть до заключительного тура. Это у мужчин концовка оказалась скучной — Синдаров громадный запас обеспечил себе заранее. У женщин было весело.

Математические шансы на первенство аж у шести спортсменок. На верхушке таблицы — тандем из Рамешбабу Вайшали и Бибисары Асаубаевой.

И у Асаубаевой, кажется, неплохие перспективы получить тот же престижный ранг, что только что завоевал ее узбекский бойфренд, потому что играющая с ней Дивья Дешмукх под занавес кандидатского турнира совершенно скисла — уступает всем подряд. Но что-то у Асаубаевой черными не пошло с дебюта. Ничью она, правда немного испугав оппонентку лихой, на удачу, жертвой коня, сделала. А ничья по крайней мере сохраняла ей шансы на тай-брейк — дополнительные партии в случае равенства очков у тех, кто наверху.

Партия Рамешбабу Вайшали между тем еще продолжалась. Индийской шахматистке повезло с соперницей. Не в том смысле, что Екатерина Лагно, у которой был черный цвет, в скверном тонусе, а в том, что россиянка, отстававшая на очко, еще могла, одолев Вайшали, надеяться на благополучный исход кандидатского турнира. Поэтому в погоне за журавлем Лагно рисковала.

И риск не оправдался. Еще в дебюте потеряла пешку, а затем принялась терять и фигуры. Доигрывала Лагно — редкая ситуация — с ферзем и слоном против ферзя и двух ладей у соперницы, непонятно на что рассчитывая. На чужой зевок, видимо. Зевка не было, и Рамешбабу Вайшали превратилась в претендентку на звание чемпионки мира.

А чтобы превратиться в чемпионку мира, Рамешбабу Вайшали надо обыграть обладательницу титула — китаянку Цзюй Вэньцзюнь.

Про нее надо знать, что она владеет им с 2018 года и выиграла пять чемпионских матчей подряд.

Алексей Доспехов