ОТЭКО расширяет сотрудничество с муниципалитетом по вопросам экономического и социального развития

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, расширила список муниципальных учреждений и некоммерческих организаций Темрюкского района — получателей благотворительной помощи в 2026 году. Поддержка социальных программ и улучшение материальной базы в текущем году запланирована для 56 благополучателей — на 5 больше, чем в 2025 году. Социальные инвестиции в размере 20 млн рублей утверждены ежегодным договором о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии между компанией, администрациями Темрюкского района и четырех сельских поселений.

Более половины — 10,5 млн рублей добровольных финансовых обязательств ОТЭКО выделено на поддержку образования и распределено между 24 школами и детскими садами Таманского, Вышестеблиевского, Сенного и Новотаманского сельских поселений, а также Эколого-биологическим центром Темрюкского района и Кубанским казачьим государственным институтом им. К.Г. Разумовского.

На поддержку 5 спортивных организаций, в т.ч. «кузницы» победителей и призёров краевых и всероссийских соревнований спортшколы «Виктория» и «Спортивного клуба — Тамань» в 2026 году ОТЭКО направит 1,5 млн рублей. Темрюкскому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, Центру помощи многодетным семьям «МногоМама», а также Молодежному патриотическому центру им. В.А. Ляхова компания направит финансирование в размере 1,2 млн рублей.

Договором также предусмотрена финансовая помощь учреждениям культуры и отделениям Всероссийского общества инвалидов, Совету ветеранов, станичному таманскому и районным казачьим обществам.

«Шестисторонний договор о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии района является базовым инструментом реализации социальной политики компании. Благодаря ему мы на постоянной основе можем оказывать необходимую помощь организациям образования и культуры, спорта и поддержки детства и другим, которые, в свою очередь, делают комфортнее, интереснее и ярче жизнь людей на Таманском полуострове»,— отметил директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака.

«Поддержка социальной сферы — наш приоритет, и мы высоко ценим, что компания «ОТЭКО» год от года не только сохраняет, но и наращивает объемы помощи. Расширение списка до 56 организаций в 2026 году — яркое подтверждение тому, что наш шестисторонний договор работает эффективно. Хочу особо подчеркнуть, что договор, который ежегодно заключается с 2005 года, разрабатывается при участии и муниципальной власти, и общественности. Именно такой подход позволяет нам выявлять самые острые проблемы и вместе находить эффективные решения. Уверен, что наше сотрудничество и дальше будет помогать делать Темрюкский район комфортным и привлекательным для жизни каждого человека»,— подчеркнул глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Участниками договора являются администрации Темрюкского района, Таманского, Сенного, Вышестеблиевского и Новотаманского сельских поселений и компания «ОТЭКО». Документ ежегодно, с 2005 года, определяет направления сотрудничества компании и муниципалитетов в сфере социально-экономического развития Таманского полуострова. При этом усилия компании по повышению уровня жизни в Темрюкском районе не ограничиваются шестисторонним договором, ОТЭКО последовательно реализует собственные программы развития социальной инфраструктуры и человеческого потенциала жителей в сферах образования, экологии, спорта, культуры, патриотического воспитания, волонтерской деятельности и благоустройства территории.