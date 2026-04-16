МЭА: авиатоплива в Европе хватит только на шесть недель

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что нынешних запасов авиационного топлива в Европе хватит примерно на шесть недель. Он сказал об этом в интервью Associated Press.

По мнению Фатиха Бироля, если поставки, нарушенные войной в Иране и блокировкой Ормузского пролива, не будут восстановлены в ближайшее время, авиакомпании начнут уже скоро отменять рейсы.

Господин Бироль также заявил AP, что мир переживает «крупнейший энергетический кризис, с которым мы когда-либо сталкивались». Помимо проблем с авиатопливом события вокруг Ирана будут и дальше способствовать «более высоким ценам на бензин… и электричество». Глава МЭА отметил, что кризис ударит по всем, причем сильнее всего по беднейшим странам.

После начала войны в Иране авиакомпании по всему миру столкнулись с серьезными проблемами из-за резкого роста цен на авиатопливо и его дефицита в некоторых регионах. Многие авиаперевозчики сократили число рейсов и повысили цены на билеты. В конце марта Financial Times писала, что многие ведущие авиакомпании и аэропорты разрабатывают план действий на случай дефицита топлива.

