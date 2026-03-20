FT: международные авиакомпании и аэропорты готовятся к дефициту топлива

Многие ведущие авиакомпании разрабатывают планы действий на случай нехватки топлива из-за проблем с поставками нефти в связи с войной в Иране, пишет Financial Times (FT). Руководители авиаперевозчиков говорят, что им трудно получить гарантии наличия топлива в аэропортах в мае.

Глава Air France-KLM Бен Смит заявил, что авиакомпания «разрабатывает планы на случай разных сценариев нехватки топлива». Среди вариантов — сокращение числа рейсов в некоторые регионы, которые сильно зависят от поставок нефти с Ближнего Востока и где может не быть топлива на обратный путь. Среди таких регионов господин Смит назвал Юго-Восточную Азию. Вьетнам уже предупредил о возможном сокращении числа рейсов из страны.

FT также цитирует мнение некоторых энергетических трейдеров о том, что нехватка топлива в некоторых регионах в какой-то момент будет неизбежной. Несколько руководителей аэропортов также заявили изданию, что им, возможно, придется сокращать число рейсов.

Глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш сказал, что сейчас наблюдается «более серьезная проблема с поставками (авиатоплива.— “Ъ”), чем когда-либо ранее». «Тут нет выигравших. Это затронет всех. Авиатопливо, производимое на Ближнем Востоке, идет в Северную Америку, оно идет в Азию»,— отметил он.

