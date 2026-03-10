Reuters: авиакомпании повысили цены на билеты из-за подорожания топлива

Несколько авиакомпаний, среди которых австралийская Qantas Airways, скандинавская SAS, гонконгская Hong Kong Airlines и новозеландская Air New Zealand, сообщили о повышении цен на билеты из-за роста цен на авиационное топливо. Об этом сообщает Reuters.

Если до начала войны в Иране авиационное топливо стоило в среднем от $85 до $90 за баррель, то теперь цена выросла до $150–200.

«Нарастание серьезности (проблемы.— “Ъ”) заставляет реагировать для поддержания стабильной и надежной работы»,— заявили в SAS, сообщив о «временной корректировке цен». В Qantas отметили, что авиакомпания повысит цены, а также рассматривает возможность перенаправить часть мощностей на рейсы в Европу, чтобы компенсировать перебои в полетах на Ближний Восток. Air New Zealand повысила цены на внутренние рейсы на $6, на ближнемагистральные международные — на $12, а на дальнемагистральные — на $54.

Яна Рождественская