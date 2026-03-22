Американская United сокращает количество авиарейсов из-за подорожавшего топлива

20 марта одна из крупнейших авиакомпаний США и всего мира United Airlines заявила о планах отмены части авиарейсов из-за резко подорожавшего топлива на фоне войны с Ираном. По словам главы авиакомпании Скотта Кирби, пока сокращение планируется на уровне 5%, меры будут приняты уже «в ближайшее время».

«Если цены останутся на текущем уровне, дополнительные издержки на топливо составят для нас около $11 млрд»,— сообщил сотрудникам глава United. Сокращение в первую очередь коснется внутренних рейсов, которые часто совершаются с неполной загрузкой, а также некоторых международных рейсов. Скотт Кирби не исключил сценарий, при котором цена на нефть вырастет до $175 за баррель и будет оставаться на этом уровне до 2027 года включительно. При этом глава United отметил, что даже на фоне роста цен на топливо авиакомпания не собирается отказываться от инвестиций в расширение инфраструктуры и покупку новых самолетов. По словам господина Кирби, таким образом United планирует сохранять свое конкурентное положение на рынке даже при нынешней сложной конъюнктуре.

Евгений Хвостик