Активы обанкротившегося «Котовского ЛКЗ» снова не выкупили за 670 млн рублей

В Тамбовской области не состоялись очередные торги по реализации имущественного комплекса обанкротившегося ОАО «Котовский лакокрасочный завод» (КЛКЗ). Это связано с отсутствием заявок на участие в тендере в форме публичного предложения. Об этом сообщил конкурсный управляющий предприятия Павел Земцов. Начальная цена лота составляла 699,9 млн руб., цена отсечения — 381 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В состав имущественного комплекса включены здания, земельные участки, транспортные средства, оборудование, сооружения и устройства, производственный и хозяйственный инвентарь, а также объекты незавершенного строительства и финансовые активы.

Новые торги пока не объявлены. Предыдущий тендер также не состоялся из-за отсутствия участников. Начальная цена лота была такой же.

КЛКЗ был признан банкротом в мае 2011 года. С 2012-го распродаются его активы, для этого было объявлено не менее 18 торгов. В середине ноября Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил ходатайство предприятия и продлил конкурсное производство до 11 мая 2026 года.

В начале 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что московское ООО «Ф.ДМ» Кристины Соповой выкупило у структуры ВЭБа 71% акций КЛКЗ за 30 млн руб. Вывод предприятия из банкротства был оценен как минимум в 600 млн руб., на это отводилось до двух лет.

Алина Морозова