Имущество обанкротившегося «Котовского ЛКЗ» снова продают за 670 млн рублей

Конкурсный управляющий ОАО «Котовский лакокрасочный завод» (Тамбовская область, КЛКЗ) Павел Земцов снова выставил имущественный комплекс обанкротившегося предприятия на торги. С предыдущего тендера начальная цена лота не изменилась и составляет 699,9 млн руб. Она максимально может упасть до 381 млн руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Предыдущие торги проходили в форме конкурсов, на этот раз имущество планируют реализовать на торгах в форме публичного предложения. Комплекс, как и раньше, сформирован в один лот. В его состав включены здания, земельные участки, транспортные средства, оборудование, сооружения и устройства, производственный и хозяйственный инвентарь, а также объекты незавершенного строительства и финансовые активы.

Шаг снижения цены составит 33,5 млн руб., размер задатка — 67 млн руб. Заявки на участие в торгах можно подавать с 22 января по 16 апреля. Предыдущий тендер не состоялся из-за отсутствия участников.

КЛКЗ был признан банкротом в мае 2011 года, с того времени он продолжает находиться в процессе конкурсного производства. В середине ноября Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил ходатайство предприятия и продлил процедуру до 11 мая 2026 года.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что московская компания «Ф.ДМ» Кристины Соповой выкупила у структуры ВЭБа 71% акций КЛКЗ за 30 млн руб. Вывод предприятия из банкротства был оценен как минимум в 600 млн руб., на это отводилось до двух лет.

