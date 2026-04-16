Председатель ЗСК посетил центр биомедицины в КубГМУ

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко посетил Научно-технологический центр биомедицины Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ). В рабочей поездке также участвовали заместитель председателя ЗСК, глава комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский и член профильного комитета Станислав Гринев.

Делегацию ознакомили с деятельностью центра ректор КубГМУ Сергей Алексеенко, руководитель центра, доктор медицинских наук Константин Попов, заведующие лабораториями и молодые ученые. По словам руководства вуза, ключевой задачей центра является трансформация научных разработок в высокотехнологичные медицинские и биотехнологические продукты с последующим доведением их до стадии мелкосерийного производства и вывода на рынок. Модель работы предполагает интеграцию образования, науки и бизнеса.

В структуру центра входят пять лабораторий, специализирующихся на микробиологическом синтезе, фармацевтических разработках, цифровых медицинских технологиях, биофизике и аэропалинологическом мониторинге, а также создании гибридных раневых покрытий.

По итогам визита Юрий Бурлачко отметил в социальных сетях, что университет демонстрирует поступательное развитие и ориентирован на практическое применение научных разработок. Он подчеркнул значение импортозамещения, а также создания препаратов и материалов для реабилитации, в том числе участников СВО, отметив важность связки «образование — наука — производство».

Вячеслав Рыжков