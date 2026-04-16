Центральное командование ВС США заявило о перехвате 10 судов с начала блокады Ормузского пролива

C начала ограничений судоходства в Ормузском проливе вооруженные силы США перехватили и развернули уже десять судов, пытавшихся преодолеть зону морской блокады. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в Х.

В командовании утверждают, что с начала блокады ни одно судно не прорвалось через нее. Как рассказали в CENTCOM, накануне судно под иранским флагом попыталось обойти американскую блокаду. До этого оно вышло из иранского порта Бендер-Аббас, преодолело Ормузский пролив и двигалось вдоль иранского побережья.

«Эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance (DDG 111) успешно развернул судно, которое теперь возвращается в Иран»,— указано в публикации.

Блокада Ормузского пролива началась 13 апреля. Накануне в CENTCOM сообщили о полной остановке морской торговли Ирана. По данным командования, за 48 часов блокады ни одно судно не прошло в иранские порты и не вышло из них.

Агентства на основе открытых данных о перемещениях судов сообщали, что нескольким связанным с Ираном танкерам удалось пройти через зону блокады. Среди них — китайский Rich Starry и иранский VLCC. Bloomberg писал, что вчера двум связанным с Ираном судам — газовозу G Summer и нефтяному танкеру Hong Lu — также удалось пересечь морской коридор.