Fars: два иранских судна прошли через Ормузский пролив несмотря на блокаду США

Иранский подсанкционный супертанкер модели VLCC (Very Large Crude Carrier) сегодня утром пересек Ормузский пролив и вошел в территориальные воды республики с «включенным устройством позиционирования», пишет Fars. По данным агентства, через несколько часов аналогичный маневр совершило другое иранское судно — балкер с продовольствием. Сейчас он направляется в сторону порта Имам Хомейни.

Как уточняет Fars, пересекший пролив танкер может перевозить до 2 млн баррелей нефти, и он «без малейших помех достиг пункта назначения», несмотря на объявленную США блокаду.

В ответ на неудавшиеся переговоры делегаций США и Ирана в Исламабаде президент Дональд Трамп 13 апреля объявил блокаду в Ормузском проливе. Сегодня в Центральном командовании ВС США подтвердили полную остановку иранской морской торговли.