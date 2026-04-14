Подсанкционный танкер прошел через Ормузский пролив после начала блокады США

Китайский танкер Rich Starry прошел 14 апреля через Ормузский пролив, сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG, MarineTraffic и Kpler. Судно и его владелец Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd находятся под санкциями США за сотрудничество с Ираном, пишет агентство. 13 апреля началась блокада морского коридора силами США.

Rich Starry перевозит около 250 тыс. баррелей этанола. Погрузка была совершена в порту ОАЭ. Reuters отмечает, что это первое судно, которое прошло через Ормузский пролив с начала морской блокады Ирана силами США.

Еще один танкер, находящийся под санкциями США, направился 14 апреля в сторону Ормузского пролива, следует из данных LSEG. Ожидается, что Murlikishan будет загружен мазутом в Ираке 16 апреля. Раньше это судно носило название MKA и перевозило российскую и иранскую нефть, утверждает Reuters.

В Центральном командовании США уточняли, что блокада распространяется на все суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них. Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские корабли, которые приблизятся к зоне морской блокады, будут уничтожены.

