Брюссель целится в танкеры

Ключевым пунктом 20-го пакета санкций ЕС, принятие которого ожидается в феврале, вероятно, станет запрет на предоставление услуг на перевозку российской нефти. В случае одобрения всеми странами G7 может потребоваться поиск альтернативных танкеров для 30–40% поставок сырья из РФ, существенной части доходов лишатся в первую очередь греческие перевозчики. Последствия других предложений ЕС, в том числе в части новых ограничений на импорт металлов и химической продукции из России, пока видятся не столь существенными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корабль французских ВМФ возле нефтяного танкера Grinch, задержанного по подозрению в нарушении санкций (январь 2026 года)

Фото: Manon Cruz / Reuters Корабль французских ВМФ возле нефтяного танкера Grinch, задержанного по подозрению в нарушении санкций (январь 2026 года)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Новые санкции ЕС могут затронуть до 30–40% нефтяного экспорта из РФ, осложнить бизнес находящихся в Европе заводов российских производителей удобрений и привести к дальнейшему перенаправлению поставок сырьевых товаров. Это следует из обнародованного председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен содержания 20-го пакета санкций ЕС, принятие которого ожидается в этом месяце. Санкции еще должны быть одобрены членами ЕС.

В частности, ЕС планирует полностью запретить обслуживание морских перевозок российской нефти и ввести ограничения на предоставление услуг для танкеров и ледоколов, участвующих в транспортировке СПГ из России.

Перечень попавших под санкции ЕС танкеров будет расширен на 43 судна, до 640 судов. Как уточнила госпожа фон дер Ляйен, запрет на обслуживание перевозок российский нефти планируется ввести в координации с партнерами по G7.

Финансовые санкции будет включать меры по борьбе с созданием альтернативных каналов платежей, ограничения против банков из РФ и иных стран. Под новые запреты на поставки из России могут подпасть металлы, химикаты и критически важные минералы на более €570 млн. Ограничения на экспорт из ЕС в Россию затронут товары и услуги, в том числе в сфере информационной безопасности, на сумму более €360 млн. Также планируется запрет на поставки из ЕС станков с программным управлением и радиооборудования в страны, где есть высокий риск их реэкспорта в Россию.

Танкерам меняют флаги

ЕС рассматривал запрет на обслуживание морских перевозок российской нефти как альтернативу механизму потолка цен, отмечают в Kpler. Сегодня, если стоимость сырья не превышает предельного значения, компании из стран ЕС и G7 могут участвовать в перевозке нефти из РФ. С 1 февраля ЕС и Великобритания снизили лимит до $44,1 за баррель против ранее действовавшего $47,6 за баррель.

Из-за падения стоимости российской нефти ниже потолка цен доля участвующих в экспорте сырья танкеров, связанных со странами G7, с начала 2026 года растет, указывают в S&P Global. По данным S&P Global Commodities at Sea (CAS) и Maritime Intelligence Risk Suite (MIRS), суда, зарегистрированные, принадлежащие или эксплуатируемые компаниями из стран G7 или имеющие западное страховое покрытие, обеспечили 31,9% российского экспорта нефти в объеме 3 млн баррелей в сутки (б/с) в период с 1 по 14 января. В декабре 2025 года на такие суда пришлось 27,1% экспорта, в ноябре — 24,4%. Согласно данным CAS и MIRS, основная доля приходится на греческие судоходные компании, которые в декабре перевезли 20,6 млн баррелей российской нефти.

По расчетам Kpler, запрет на западные морские сервисы может вынудить искать альтернативные танкеры для 43% экспорта российской нефти

Дополнительные потребности «теневого флота» аналитики оценивают в 190 танкеров MR (дедвейт 25–50 тыс. тонн), 122 Aframax (100 тыс. тонн), 108 Handysize (30 тыс. тонн) и 56 Suezmax (135 тыс. тонн). Как считают в Kpler, потребность может быть и меньше благодаря повышению производительности судов «теневого флота». Но скорее всего, для привлечения новых танкеров потребуется повышение фрахтовых ставок.

Решение ЕС о полном запрете на перевозку нефти из РФ нанесет прямой ущерб европейскому бизнесу, говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков: «Пока российская нефть укладывалась в ценовое ограничение, сырье на законных основаниях перевозили греческие, мальтийские и другие судоходные компании». По его словам, исключение европейских перевозчиков приведет к сокращению предложения тоннажа и сохранению повышенных ставок фрахта. Но более существенную угрозу для российского экспорта представляют задержания танкеров, считает эксперт. Новое ограничение позволит ЕС квалифицировать любой танкер с российской нефтью как судно «теневого флота» и тем самым упростить его задержание, добавляет Игорь Юшков.

В «Росатоме» сообщили, что все операции по обслуживанию атомных ледоколов выполняются российскими предприятиями, никакие европейские услуги не используются. Кроме того, на базе ФГУП «Атомфлот» есть собственное судоремонтное производство, состоящее из четырех участков: механического, слесарно-докового, корпусно-сварочного, участка по ремонту атомно-энергетических установок и атомно-технологических установок.

Металлы мешают с химией

Полного перечня российских товаров, поставки которых в ЕС могут быть запрещены в рамках 20-го пакета санкций, пока нет. Источники Bloomberg в феврале сообщали, что ограничения могут касаться иридия, родия, платины и меди. Аналитики существенных последствий от этих мер не видят.

Как отмечали в «Велес Капитал» со ссылкой на Евростат, поставки иридия из России в ЕС прекратились в декабре 2022 года, платины и родия — в декабре 2023 года, а объем экспорта меди в 2025 году вряд ли превысит 3% от российского производства. Если санкции будут введены, 90% европейского объема может быть перенаправлено в Азию в течение одного-двух кварталов, отмечал источник “Ъ” в отрасли (см. “Ъ” от 3 февраля).

ЕС запретил импорт большей части стальной продукции из России еще в марте 2022 года. Кроме того, напоминают в Kpler, в 12-м пакете санкций от декабря 2023 года ЕС ввел квоты на ввоз российского чугуна, с 2026 года его поставки запрещены.

Также в ЕС действуют квоты на импорт стальных полуфабрикатов российского происхождения до 2028 года и квоты на ввоз первичного алюминия до конца 2026 года. С 2027 года импорт последнего будет запрещен.

Ограничений на импорт российского никеля нет, но ЕС диверсифицировал источники поставок этого сырья: доля России в импорте снизилась с 41% в первом квартале 2021 года до 15% во втором квартале 2025 года, отмечает Kpler со ссылкой на Евростат. «Норникель» сообщал в отчетности за 2024 год, что перераспределил значительную часть объемов продаж меди, никеля и драгоценных металлов из Европы преимущественно на рынки Азии и России.

Размер возможной квоты на российский аммиак в ЕС также пока не раскрыли. По данным Евростата, которые приводит Quantum Commodity Intelligence, в январе—ноябре 2025 года Россия экспортировала в ЕС 628 тыс. тонн аммиака — 28% от всех поставок. На втором месте Алжир (573,9 тыс. тонн), на третьем — Тринидад и Тобаго (498,5 тыс. тонн). Общий российский экспорт аммиака за 2024 год «Имплемента» оценивала в 700 тыс. тонн. По данным компании, основной объем поставок приходится на Бельгию, где расположено производство азотных удобрений группы «Еврохим». ЕС ранее одобрил повышение импортных пошлин на азотные и комплексные удобрения из РФ вплоть до запретительных к 2028 году.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов, впрочем, отмечает, что Россия в последние годы резко сократила экспорт аммиака, увеличив объем внутренней переработки этого сырья в производные — карбамид и аммиачную селитру. Поэтому существенного влияния квоты на российскую отрасль минеральных удобрений он не ожидает. По данным Росстата, в 2025 году Россия увеличила производство аммиака на 2,8%, до 18,6 млн тонн.

Возможный запрет на поставки европейских ИБ-решений может отразиться на некоторых секторах. Бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий говорит, что фактически европейцы и так не работали в российской ИБ последние четыре года, но какие-то продажи были у BitDefender (Румыния), Avast (Чехия) и словацкого разработчика ESET. По его словам, модуль HSM (Hardware Security Module, аппаратный модуль безопасности) от французской Thales до сих пор применяется в финансовом секторе, и это может быть существенно, но в основном это удар по антивирусам.

Анатолий Костырев, Ольга Семеновых, Ольга Мордюшенко, Татьяна Дятел, Татьяна Исакова