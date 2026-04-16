Экс-замдиректора нижегородского агентства гостеприимства продлили домашний арест

Бывшему заместителю директора АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области» Марии Мурванидзе продлили срок домашнего ареста до 18 июня 2026 года включительно. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в пресс-службе Нижегородского райсуда.

Ранее суд оставил под домашним арестом и бывшего руководителя организации Наталью Миронченко. В феврале фигуранток обвинили в хищении денег организации путем их растраты в пользу третьих лиц. Подробности дела СКР не раскрывал.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале апреля новым руководителем «Агентства гостеприимства Нижегородской области» назначили Александру Молькову.

Всего с начала года под следствие попали руководители трех созданных властями АНО: директора «Дома народного единства» Романа Кошелева обвинили в получении взятки, он арестован. На его место назначен Сергей Федоров. Директора «Института демографического развития» Евгения Журавлева обвинили в мошенничестве, сначала его арестовали, но затем выпустили из СИЗО. Должность в АНО за ним сохраняется.

Галина Шамберина