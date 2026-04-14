Экс-директору нижегородского агентства гостеприимства продлили домашний арест
Бывшего руководителя АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области» Наталью Миронченко оставили под домашним арестом еще на два месяца. Мера пресечения продлена по 17 июня 2026 года включительно, сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-службе Нижегородского райсуда.
Вопрос о продлении меры пресечения ее бывшему заместителю Марии Мурванидзе рассмотрят на этой неделе.
Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале фигуранток обвинили в хищении денег организации путем их растраты в пользу третьих лиц.
В начале апреля новым руководителем «Агентства гостеприимства Нижегородской области» назначили Александру Молькову.